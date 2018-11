Definitiv

Omul de afaceri sucevean Eusebiu Adrian Catrinescu a fost condamnat definitiv de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Catrinescu a fost trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Trebuie spus că este prima persoană condamnată în acest dosar în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, au trimis în judecată mai multe persoane într-o escrocherie cu fonduri europene destinate construcţiei de ferme de porci.

În acest dosar s-a început urmărirea penală faţă de 15 persoane, majoritatea acestora din comunele Slatina şi Gălăneşti. Fondurile europene au fost obţinute pentru înfiinţarea de ferme, în special pentru creşterea de porcine, dar ca urmare a suspiciunilor de fraudă au devenit simple „muzee” în aer liber. În aceeaşi oală penală au ajuns nu doar beneficiarii fondurilor europene, ci şi constructorii care s-au ocupat de ridicarea fermelor, dar şi administratorul firmelor care s-a ocupat de proiectare şi de studiile de fezabilitate.

„Afacerea” a fost pusă pe picioare de Dumitru Ştefan, administratorul SC Power Land SRL şi SC Sinergis SRL Iaşi, firme de proiectare, respectiv de realizare de studii de fezabilitate. Acesta i-a determinat pe proprietarii viitoarelor ferme zootehnice să semneze şi să depună documente false în vederea obţinerii deconturilor, deşi era la curent că aceste acte erau măsluite. Acelaşi Dumitru Ştefan a discutat şi cu constructorii, cu care s-a înţeles să remită facturi false contractelor de lucrări, centralizatoare inexacte pentru lucrări, dar şi să crească nejustificat preţul bunurilor achiziţionate şi al lucrărilor efectuate.

Implicat direct în toate operaţiunile de fraudare, Ştefan Dumitru este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de instigarea la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în nume propriu, dar şi instigare la complicitate la comiterea infracţiunii de mai sus, respectiv de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cine sunt celelalte persoane urmărite penal

Neculai Barbu, administrator al SC Terra Zootehnic SRL Slatina, Andrei Iuzic, administrator al SC Terra Zootehnic SRL Slatina, Lucian Grigoraş şi Nicolae Ştefan, ambii administratori ai SC Robert Zootehnic SRL Slatina, Emil Dănuţ Lucău, administrator al SC Green Tur Bucovina SRL, Vasile Durlihac, administrator al SC Lik Vox SRL Gălăneşti, Violeta Tudosi, administratorul firmei SC Dani Aura SRL Vicovu de Jos, sunt cu toţii cercetaţi de DNA în acest dosar. Aceste persoane au obţinut fonduri pentru construcţia de ferme zootehnice, în timp ce Ilie şi Lăcrămioara Daneliuc, administratorii firmei SC Aida SRL Gălăneşti, au accesat fonduri pentru „Modernizare fabrică procesare lapte”.

Lunga listă a persoanelor cercetate penal cuprinde şi mai mulţi constructori. Printre aceştia se află şi nume cunoscute în judeţ, administratori ai unor firme cu state vechi de plată. Ciprian Corneliu Cârdei şi Dan Pintilie Rusu, administratori ai SC Eurostrade Company SA Frasin, sunt cercetaţi penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Pentru aceleaşi fapte este cercetat şi administratorul Costinel Birău, omul care controla firmele SC Cos Lena SRL Dumbrăveni şi SC Costepe Construct SRL.

Ultimul, dar nu cel din urmă de pe lista celor urmăriţi penal, este Florin Virgil Cuzenco. Acesta a fost diriginte de şantier pentru toate firmele implicate în scandal şi a întocmit centralizatoare pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, facilitându-i acestuia decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii.