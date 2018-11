Definitiv

Șoferul în vârstă de 26 de ani care a provocat groaznicul accident de la mijlocul săptămânii trecute de pe trecerea de pietoni din fața Palatului de Justiție Suceava, când a lovit în plin o mamă care își ducea fetița în cărucior, a fost prezentat, ieri, în fața magistraților de la Tribunalul Suceava, unde s-a judecat contestația sa față de măsura arestării preventive. Judecătorii au respins contestația lui Bogdan Florin Chetrariu, astfel că mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile a rămas definitiv.

Accidentul petrecut miercurea trecută, pe trecerea de pietoni din fața Palatului de Justiție, a fost de un tragism aparte.

Irina Airinei, în vârstă de 40 de ani, se afla la plimbare cu copilul de un an și 6 luni, plimbare pe care o făcea zilnic în zona Areni, unde locuia. Femeia era maior la Școala de Subofițeri Jandarmi Fălticeni și se afla în concediu de creștere a copilului. În jurul orei 13.00, ea a ajuns la trecerea de pietoni din apropierea Palatului de Justiție și a început să traverseze spre blocurile aflate peste drum. La un moment dat, după ce a depășit cele două benzi dinspre Tribunal, femeia a fost izbită în plin de un autoturism marca Audi, înmatriculat în județul Constanța, condus cu viteză dinspre Policlinică.

Femeia în vârstă de 40 de ani a decedat, iar fetița a ajuns în stare gravă la spital.

După accident, tânărul a declarat că a încercat să evite impactul, dar era deja prea târziu când victimele i-au apărut brusc în față. ”Aveam poate și ceva viteză, veneam pe prima bandă, doamna a ieșit dintre mașini, am știut că nu pot frâna, am vrut să o evit pe partea dreaptă, pe banda astălaltă, și a sărit în fața mea. Eu nu am frânat pentru că am vrut să o evit. Îmi pare foarte rău, aveam și un pic de viteză, aveam 70 poate. Asta e, aveam viteză, mă grăbeam undeva”, a spus tânărul.

Vorbele acestuia, spuse aparent cu lejeritate, pot fi puse și pe seama șocului prin care a trecut, când și-a dat seama ce a făcut.

Viteza cu care circula va fi stabilită în cadrul expertizei de specialitate, însă, în baza imaginilor, apreciem că era foarte mare pentru acea porțiune de drum, limitată la 40 de km/h.