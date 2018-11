Politic

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a susţinut o declaraţie politică în care a criticat în termeni duri ultimul raport MCV (mecanismul de cooperare şi verificare al Comisiei Europene cu privire la România). Ioan Stan consideră că acest raport reprezintă „o emanaţie de sinistră amintire”, subliniind faptul că prelungirea funcţionării MCV constituie o încălcare flagrantă a supremaţiei legii, a statului de drept, atât la nivelul României, cât şi al UE. „Poate n-ar fi rău ca specialiştii să evalueze dacă obiectivele de monitorizat prin MCV, pe care astăzi Comisia le urmăreşte, se mai află în limitele deciziei care le-a instituit. Până atunci să precizăm că, de fapt, clauza a expirat pe 1 ianuarie 2010. Să ne înţelegem! Clauza a expirat cu toate ale sale. Din acel moment MCV nu mai are nici o bază legală în dreptul UE. Comisia Europeană nu mai are nici un temei legal pentru e exercita atribuţiile implicate de funcţionarea MCV”, a spus Ioan Stan. El consideră că actuala situaţie ar trebui clarificată odată pentru totdeauna de specialiştii în domeniu, deoarece perpetuarea stării existente ar permite în continuare imixtiunea politicului „Made in Bruxelles” în atribuţiile conferite legiuitorului român de însăşi Constituţia României. „Ar permite cozilor de topor continuarea practicilor de dezinformare tendenţioasă şi răuvoitoare sub mizerul interes politic al persoanelor corupte de putere şi care vor ca România să se afle sub un deplin control politic şi economic. Aceste intenţii sunt vădite de întreg conţinutul MCV pe 2018. Dar, în mod iraţional, ilogic şi mai ales ilegal de capitolul referitor la legile justiţiei”, a declarat senatorul PSD de Suceava. Ioan Stan a spus că aşa-zisele ”recomandări” ce privesc acest subiect frizează nu numai ridicolul, dar încearcă să oblige la încălcarea legilor române aflate în vigoare în virtutea drepturilor unui legiuitor legitim ales de poporul român. „Stimaţi colegi, dacă mai păstraţi cumva ideea că sunteţi parte a ceea ce se constituie în singurul organism cu putere de legiferare din România, vine Raportul MCV să vă dea peste mână şi să vă dicteze cum să se facă legile în România. Și zice, într-o impertinenţă fără margini, să se suspende imediat punerea în aplicare a legilor justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare. Și mai zice, ca să nu existe nici o îndoială asupra cum ar trebui să fie legile noastre ca să le placă, să le revizuim ţinând cont pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei – GRECO”, a declarat Ioan Stan.

Senatorul PSD de Suceava consideră că nu trebuie să se treacă uşor peste astfel de imixtiuni brutale în viaţa legislativă românească, motiv pentru care trebuie mobilizaţi marii specialişti pe care România îi are într-o fermă acţiune conjugată de demascare a incorectitudinii şi ilegalităţilor cuprinse în dictatul MCV de ultimă oră. „Altfel s-ar putea ca la anul, pe vremea asta, să fim obligaţi a comemora un an de la transformarea României în protectorat sau chiar colonie de sorginte bruxelleză”, a încheiat Ioan Stan.