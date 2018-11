Competiție

Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina au organizat a XV- a ediţie a Salonul Internaţional de Artă Fotografică„Bucovina Mileniul III”, sub înaltul patronaj FIAP şi AAFR. Secţiunile din acest an au fost „Open” şi „Nature”. La fiecare secţiune participanţii se puteau înscrie cu maxim 4 lucrări. Participarea la acest salon a fost liberă pentru toţi artiştii fotografi din întreaga lume. În acest an participarea a fost numeroasă, peste media participărilor anilor precedenți. S-au înscris în competiţie 484 de artişti fotografi din 45 de ţări. Juriul internațional (Csaba BALASI, președintele juriului, M.FIAP, E. FIAP/g FIAP Liaisson officer, România, Herbert GMEINER, M.FIAP, HonEFIAP, Austria, Virgilio BARDOSSI, M.FIAP, EFIAP/p, Italy, Petru GEMĂNARU, A.FIAP, Romania, Victor RUSU, AAFR, Photographer Artist, România) a acordat 24 de premii: 3 medalii FIAP, 3 medalii AAFR, 12 mențiuni FIAP , 6 mențiuni AAFR - pentru fiecare secţiune, în total 48 de premii. Selecţia s-a realizat din 3.166 de fotografii ale artiştilor fotografi, intrate în concurs, dintre care 1.885 fotografii pentru secțiunea „Open” și 1281 fotografii pentru secțiunea „Nature”. Vernisajul va avea loc la Muzeul de Istorie, pe 17 decembrie. Perioada de expunere va fi 17 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019.