Modernizare

Începând de luni, 26 noiembrie, activitatea de salubrizare menajeră a Sucevei va fi preluată de un nou operator, asocierea de firme Diasil – Ritmic, în baza unui contract valabil pentru o perioadă de 12 ani, care vizează modernizarea acestui serviciu și îmbunătățirea imaginii orașului, printr-o serie de investiții majore.

„Perioada legală, de mobilizare, expiră pe 26 noiembrie, când asocierea de firme care a câștigat licitația organizată de Primăria Suceava va prelua integral activitatea de salubrizare menajeră și va pune în practică prevederile noului contract, valabil o perioadă de 12 ani. Pregătirile pentru începerea activității sunt vizibile deja în cartierele Obcini și George Enescu, unde eurocontainerele noului operator le-au înlocuit deja pe cele ale precedentului. În total vor fi amplasate 1350 de eurocontainere de 1,1 mc, 140 de eurocontainere de 2,5 mc, 310 eurocontainere de 3 mc și 8 containere de 22 mc, care vor deservi zonele de blocuri, în vreme ce la case vor fi repartizate câte două europubele de câte 120 de litri – în total 12.000”, a explicat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, care a și lucrat la realizarea caietului de sarcini al contractului prin care se dorește o îmbunătățire majoră a serviciului de salubrizare menajeră.

Tranziția la un nou operator de salubrizare, vizibilă deja în cartierele Sucevei

Pe lângă înlocuirea vechilor containere de gunoi, noul operator are incluse în obligații și întreţinerea/reabilitarea punctelor supraterane de colectare a deşeurilor municipale produse de populaţie, până la realizarea platformelor subterane de colectare a deşeurilor municipale.

„În cartierul Obcini am înlocuit deja toate buncărele de gunoi menajer ale vechiului operator, curățând și depozitele de gunoi din construcții ori resturi vegetale care nu erau ridicate pe la unele puncte de colectare, iar acum ne ocupăm de preluarea cartierului George Enescu. Merge foarte greu, din cauza mașinilor care blochează accesul către punctele de colectare, plus că, pe lângă înlocuirea vechilor buncăre, avem de curățat zona, operațiuni care necesită timp, mai multe mașini și echipe. Important este ca sucevenii să înțeleagă că de acum colectarea deșeurilor se face selectiv: buncărele negre pentru gunoiul menajer, care se ridică zilnic, 7 zile din 7, iar cele galbene pentru deșeurile reciclabile – plastice, hârtie, metale, sticlă, care se ridică separat, de două ori pe săptămână”, a precizat Costel Corneanu, administratorul Ritmic Com SRL, societate cu experiență în domeniu, care se ocupă de această activitate în numeroase localități din județul Suceava, dar și din județe învecinate.

Investiții majore în modernizarea sistemului de salubrizare, chiar din 2019

Principala schimbare pe care o vor vedea sucevenii, începând de anul viitor, este cea referitoare la amenajarea a 200 de puncte de colectare a deșeurilor – 100 îngropate și 100 semiîngropate.

Acestea vor fi realizate în două etape, prima fiind chiar anul viitor, când, din primăvară vor începe lucrările de amenajare a 50 de platforme subterane cu câte 4 eurocontainere noi, din care 3 eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 1,1 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată), precum și a 50 de platforme cu containere semiîngropate, cu câte 3 eurocontainere noi din care 2 eurocontainere de 3 mc pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi 1 eurocontainer de 3 mc pentru deşeurile reciclabile (fracţia uscată).

O investiție similară urmează să fie făcută de noul operator de salubrizare menajeră în al doilea an de activitate, de la data semnării contractului, încât, spre finele anului 2020, în municipiul Suceava trebuie să fie funcționale 100 platforme cu buncăre de colectare subterane și 100 de platforme cu containere semiîngropate.

Principalele avantaje ale acestora constau în faptul că nu mai pot fi răscolite nici de cei care cotrobăiesc în gunoaie și de multe ori aruncă pe jos ce nu le este lor de folos, nici de câinii vagabonzi, plus că nu mai sunt probleme nici cu mirosurile pe care le degajă gunoiul menajer, în special în zilele călduroase de vară.

Conform contractului, operatorul are obligația de întreţinere, reabilitare și igienizare periodică a tuturor platformelor de colectare subterane a deşeurilor municipale amenajate pentru populaţie, cel puţin de două ori pe an.

Pentru gestionarea acestor containere subterane și semiîngropate, operatorii au nevoie să se doteze cu utilaje speciale, altele decât cele utilizate pentru colectarea eurocontainerelor stradale și a europubelelor cu care trebuie să doteze toate casele din municipiul Suceava.

12.000 de pubele pentru gunoi menajer și deșeuri reciclabile, la case

Mai exact, dacă la instituții publice și la agenți economici (persoane juridice) operatorul are obligaţia de a asigura atât eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri (fracţia umedă), cat şi eurocontainere cu capac de 1,1 mc pentru deşeuri (fracţia uscată), pe care le înlocuiește la șase ani de utilizare, noul contract are prevederi speciale și pentru cei care locuiesc la casă.

În municipiul Suceava, sunt în prezent peste 5.200 de locuinţe individuale, pentru care operatorul este obligat să asigure, în mod gratuit, câte 2 europubele, cu capac, de capacitate minimă 120 l, unul pentru deşeuri menajere (fracţia umedă) şi unul de culoare galbenă, pentru deşeuri reciclabile (fracţia uscată), însoţite de certificate de garanţie şi certificate de conformitate.

În condiţiile dezvoltării municipiului şi apariţiei de noi locuinţe individuale operatorul este obligat ca în termen de 30 de zile de la data deschiderii rolului fiscal pentru respectivul imobil, să îl doteze cu câte 2 europubele cu capac.

Toate acestea vor fi înlocuite în mod gratuit, după 6 ani de folosință.

12.000 de coşuri stradale de gunoi și 30 de puncte de colectare supraterane în zonele aglomerate şi cele comerciale

O altă prevedere importantă a contractului de salubrizare menajeră care va fi aplicat efectiv începând de săptămâna viitoare este cea de achiziţionare şi montare a minim 1.000 coşuri stradale de gunoi pe an, în plus faţă de cele existente. Practic, în cei 12 ani de valabilitate a contractului, ar urma să fie montate în Suceava 12.000 de coșuri stradale.

De asemenea, contractul cu Primăria Suceava le impune operatorilor Diasil și Ritmic, chiar de anul viitor, realizarea/amenajarea a minim 30 de puncte supraterane speciale de colectare a deşeurilor reciclabile pentru populaţie în zonele aglomerate şi comerciale, dotate cu 4 eurocontainere cu capac speciale de 2,5 mc, din care 1 eurocontainer pentru hârtie, 1 eurocontainer pentru sticlă, 1 eurocontainer pentru mase plastice şi 1 eurocontainer pentru metale, prin realizarea unor platforme betonate împrejmuite.

24 de locuri de joacă moderne pentru copii, amenajate de Diasil și Ritmic

Cele două firme de salubrizare menajeră au ca obligație amenajarea a două locuri de joacă moderne pentru copii pe an, de minim 500 de mp fiecare, cu bordură din materiale rășinoase și covor elastic, plus implementarea de programe educaționale pentru elevii din toate instituţiile de învăţământ din municipiul Suceava, precum și organizarea unor activităţi de educare, informare şi diseminare în rândul populaţiei şi agenţilor economici, privind importanța colectării selective.

Contractul de salubrizare menajeră a Sucevei pentru 12 ani are o valoare de 18 milioane de euro, incluzând toate investițiile care trebuie făcute, cele mai mari fiind cele de modernizare a colectării deșeurilor – buncărele îngropate, cu sistemul aferent de colectare a acestora.