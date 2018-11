În Croația

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat la cea de-a 43-a ediție a Salonului Internațional de Inventică „Inova - Budi Uzor”, desfășurat în perioada 14-17 noiembrie 2018, la Zagreb, Croația. Acest salon de inventică, organizat o dată la doi ani, este al doilea cel mai mare din Europa. Printre țările participante la această ediție enumerăm: Taiwan, Polonia, Malaezia, Iran, Turcia, Indonezia, Canada, Tailanda, Marea Britanie, Korea.

La ediţia din acest an, delegația Universității „Ştefan cel Mare” a obținut un premiu special, 3 medalii de aur, 3 medalii de argint și 2 distincții din partea a două entități internaționale de prestigiu.

Premiul pentru cea mai bună invenție europeană prezentată la această ediție a evenimentului a fost câstigat de invenția „Thermomechanical safety lock”,având ca autori doctoranzi și membri ai Departamentului de Electrotehnică din USV (Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Olariu).

Medalie de aur a primit invenția „Interlocking system”, autori: Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu.

Tot medalie de aur a obținut „Solar electric motor”, autori:Dorel Cernomazu, Leon Mandici, Nicolae Sorea, Constantin Ungureanu, Mihaela Gugoașă, Niculina Poienar, Elena Daniela Olariu, Julian Baciu, Corneliu Buzduga, Tiberiu Octavian Cujba.

Proiectul “Thermomechanical safety lock”, autori:Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Olariu, și-a adjudecat tot aurul.

Medalie de argint i-a revenit invenției "Method and installation for milk handling and management", autori: Sergiu Pața,Laurențiu Dan Milici,Constantin Ungureanu,Elena Olariu,Mihaela Poienar,Crenguța Bobric, Daniela Irimia,Radu Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață.

La fel și "Solar motor", autori:Dorel Cernomazu, Leon Mandici, Adrian Graur, Niculai Sorea, Ilie Nițan, Mihai Rață, Laurențiu Dan Milici, Mariana Rodica Milici, Cristina Prodan, Ilie Romaniuc, Iulian Baciu.

"System for monitoring emotional states", autori:Mihai Cenușă, Laurențiu Dan Milici,Mihaela Poienar, Sergiu Pața, Radu Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață, și-a adjudecat tot medalia de argint.

De asemenea, în cadrul ceremoniei de premiere, invenția “Interlocking system” a primit Medalia și Diploma de Excelență din partea TISIAS - Toronto International Society of Innovation @ Advanced Skills din Canada. În cadrul aceluiași eveniment, Medalia de aur a fost acordată invenției “Method and installation for milk handling and management», de către i-ENVEX - International Engineering Invention @ Innovation Society din Malaezia.