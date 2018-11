Implicare

Cardiologul sucevean Tatiana Perhinschi, de la Clinica ,,Prof. E. Montanari’’ din Rimini, a participat recent la un concert caritabil organizat la Rimini, alături de zeci de artiști cunoscuți din Italia. Evenimentul umanitar organizat în favoarea persoanelor cu sănătate precară a avut loc la Teatrul ,,Verdi’’ Saludecio din Rimini. Spectacolul de caritate a fost organizat de Asociația carabinierilor din San Clemente - Morciano di Romagna, asociație care este condusă de președintele Carlo Arcaroli. Spectacolul a fost prezentat de Andrea Sarti, având-o coprezentatoare pe suceveanca Tatiana Perhinschi, care face parte din Asociația carabinierilor din San Clemente - Morciano di Romagna. Am vrut să aflăm de la Carlo Arcaroli cum a fost cooptat medicul sucevean în echipa sa, iar răspunsul a fost următorul: „Am cunoscut-o pe minunata doamnă doctor Tatiana prin intermediul soției mele, care lucrează la aceeași clinică. Am fost imediat fascinat de persoana dumneaei, și după ce am cunoscut-o mai bine, i-am propus să facă parte din asociația noastră. Tatiana a răspuns cu plăcere <Da>. Atunci cândîși dă jos halatul de medic, Tatiana îmbracă uniforma socială de carabinier”.

Întrajutorare

Cu modestie, cu multă muncă, dăruire, dragoste, suceveanca Tatiana Perhinschi a reuşit să-şi facă o carieră în Italia. Ea vindecă inima omului, ca medic cardiolog, dar alină prin voce, prin muzică, și suferințele sufletești ale oamenilor, pentru că transmite atât de multe sentimente curate și sincere. Cardiologul sucevean încearcă să îmbine armonios muzica şi cardiologia, iar aprecierile nu s-au lăsat așteptate. Și acceptarea medicului de a face parte din asociația de carabinieri italiană poate fi numită o punte între inimă şi suflet, între nevoile oamenilor săraci, bolnavi și mâna întinsă a cardiologul sucevean, mereu dispus să ajute. „Mi-a făcut plăcere să intru în această asociație, pentru că am întâlnit persoane cu suflet de aur, care m-au făcut să mă simt ca într-o familie. Pot să vă spun despre președintele acestei asociații că este o persoană credincioasă, generoasă, dovadă fiind și acest spectacol caritabil, care a fost inițiat de el. Este o persoană care îți oferă mereu ajutorul fără să i-l ceri, ceea ce este extraordinar. Și eu am avut nevoie la un moment dat de ajutor și am fost ajutată. Acum a venit rândul meu să ajut și am participat cu mare drag la acest spectacol de caritate”, ne-a spus suceveanca.

Medicul sucevean a interpretat pe scenă două piese

La evenimentul caritabil la care s-a implicat cu mult drag cardiologul Tatiana Perhinschi au participat reprezentanți ai autorităților italiene, precum inspectorul regional ANC din Emilia Romagna, generalul Claudio Rosignoli, principalul comandant provincial Milardi Francesco, locotenentul Cosimo Di Falco, șeful de brigadă Claudio Diana din Pesaro și primarii din comunele Saludecio, San Clemente, Morciano di Romagna, Montescudo, Montecolombo, Mondaino, Montegridolfo.

Printre artiștii italieni care au evoluat pe scenă s-a remarcat și suceveanca Tatiana Perhinschi, care a încântat publicul cu interpretarea a două melodii (o melodie în limba engleză și o melodie în limba italiană). Textul în limba italiană a fost scris de directorul artistic al spectacolului caritabil, Mario Minguzzi, care la rândul lui este interpret și compozitor, și care a fost foarte încântat de felul în care i-a fost interpretată piesa de către medicul sucevean. Colaborarea cu el a fost o încântare și pentru Tatiana, care a ținut să precizeze că „directorul artistic Mario Minguzii (cunoscut ca Mariodiroma) este o persoană care s-a născut pentru a compune. Toate textele lui ajung la sufletul ascultătorului și te fac să lăcrimezi”.

Proiectul caritabil continuă

Un rol foarte important în spectacolul caritabil organizat la Rimini l-a avut și Lateo Silvano, președintele DTS, una dintre cele mai puternice firme de lumini pentru spectacole, cunoscută în Italia, dar și peste hotare. Ei colaborează cu realizatori de spectacole care-l au în prim plan și pe marele artist Andrea Bocelli. Suceveanca a fost foarte încântată de contribuția acestei firme la reușita spectacolului caritabil, spectacol pe care l-a numit „un adevărat artificiu”, unde jocurile de lumini au transformat evenimentul într-o adevărată magie. Tatiana chiar i-a sugerat lui Lateo Silvano, „el însuși o lumină, o persoană care oferă celor din jur căldură”, să aducă „magia luminii” și în România, lucru care este posibil dacă va fi invitat de organizatorii de evenimente de la noi. „Spectacolul a fost un adevărat succes, un spectacol despre care s-a vorbit mult, care a avut ecouri pozitive și în presa italiană. Însă proiectul continuă. Asociația carabinierilor din San Clemente - Morciano di Romagna, împreună cu președintele Carlo Arcaroli, au început să lucreze la organizarea unui viitor spectacol caritabil”, ne-a spus cardiologul sucevean Tatiana Perhinschi, care va fi alături de organizatori și își va aduce tot aportul pentru reușita unui nou spectacol umanitar.