Fii tolerant și poți schimba lumea!

La sfârșitul săptămânii trecute, la Școala Gimnazială Ciocănești s-a desfășurat activitatea „Locuim în țara toleranței”, având ca motto „Fii tolerant și poți schimba lumea!”. Activitatea a avut ca scop familiarizarea elevilor cu semnificaţia zilei de 16 noiembrie, Ziua Internaţională a Toleranţei, marcată anual pentru a îndemna omenirea la înţelegere și respect reciproc, dialog şi cooperare între culturi, civilizaţii şi popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violență şi ură. Totodată, această zi are menirea de a reaminti omenirii că intoleranţa este generatoare de violenţă şi îndeamnă comunităţile să trăiască în pace şi respect. Consilierul educativ prof. Claudia Angela Samson ne-a spus că, în an centenar, elevii și profesorii de la Ciocănești s-au gândit că ar trebui ca acțiunile derulate cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței să se desfășoare sub aura acestuia. Ca atare, li s-a cerut elevilor să își imagineze cum ar arăta țara dacă toți oamenii care locuiesc în ea ar fi mai buni unii cu alții. „Cum toleranța este o virtute și trebuie să învățăm să devenim mai înțelegători și mai concilianți, le-am propus să alcătuiască Alfabetul Toleranței, începând cu litera inițială a numelui lor. Cu ajutorul acesteia li s-a cerut să creeze un nou cuvânt care să definească lumea în care trăiesc. Astfel, În țara mea…, învățăm să ne Acceptăm (A-Alexia), Bunătatea deschide porți (B-Bianca), Credem în noi (C-Cristiana), Dragostea schimbă vieți (D-Daniel), toți suntem Egali etc.”, ne-a spus prof. Claudia Angela Samson. Cuvintele au devenit ”buletinul” lor de identitate și cu ele așezate în piept sub forma unor flori, elevii s-au simțit mândri că pot fi mai buni. Și cum e bine să dăruiești din preaplinul fericirii de a fi, împreună și-au exprimat, „la 100 de ani de România”, 100 de gânduri bune pentru țară. Cu ajutorul acestor gânduri scrise pe forma mâinilor lor, au creat conturul țării. Pe harta toleranței, ei au pus speranțe într-o lume mai bună, i-au urat să trăiască mii de ani, să fie curată pe cât e de frumoasă, să aibă parte de oameni valoroși. „Și fiecare dintre noi am promis să fim mai buni, să ne respectăm, să fim uniți, să credem în noi ca împreună să dăm valoare acestei țări minunate în care locuim”, a conchis prof. Claudia Angela Samson.