Premieră

Deputatul USR Nicolae-Daniel Popescu a lansat, în premieră, un birou parlamentar online, ca o nouă soluție de comunicare și interacțiune cu cetățenii din țară și din diaspora. Nicolae-Daniel Popescu, originar din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a fost ales deputat în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul şi reşedinţa în afara ţării. Deputatul USR a arătat că noua platformă de comunicare este disponibilă la adresa www.daniel-popescu.ro, care reprezintă un mijloc suplimentar şi alternativ prin care cetăţenii pot lua legătura direct cu el pentru discutarea diverselor probleme şi aspecte care îi preocupă. „Pornind de la constatarea că există nenumărate obstacole în calea interacţiunii directe dintre parlamentari şi cetăţeni şi ţinând seama de faptul că mijloacele de comunicare online reprezintă soluţia cea mai eficientă şi mai adecvată la această problemă, am decis să implementez o componentă online a activităţii de cabinet, și anume biroul parlamentar virtual, primul de acest fel din România”, a spus Nicolae-Daniel Popescu. El a precizat că noul cabinet online funcţionează după aceleaşi principii care se aplică în cazul oricărui cabinet parlamentar obişnuit. Astfel, cetăţenii pot solicita o audienţă în legătură cu un anumit subiect, care va fi programată la o dată convenabilă pentru ambele părţi. Deputatul USR a spus că în cadrul audienţei vor fi discutate problemele pentru care aceasta a fost solicitată. „Singura diferenţă este că totul se desfăşoară în spaţiul virtual prin intermediul diverselor instrumente de comunicare online”, a spus Nicolae-Daniel Popescu. Astfel, el a precizat că orice cetăţean care are acces la un telefon sau calculator cu o conexiune de internet şi care este interesat să i se adreseze va avea de parcurs următorii paşi: solicitarea unei audienţe prin completarea unui formular online; aşteptarea unui răspuns prin e-mail din partea deputatului în cel mult trei zile calendaristice, care va include şi o propunere referitoare la data şi ora la care se va putea desfăşura audienţa: stabilirea detaliilor legate de modalitatea şi platforma cea mai potrivită de comunicare online, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp etc. și participarea la audienţa online.

Nicolae Daniel Popescu a subliniat că biroul parlamentar online nu înlocuieşte activitatea sa din cabinetele parlamentare aflate în teritoriu. Astfel, cetăţenii pot solicita oricând prin intermediul aceluiaşi formular sau prin telefon o audienţă la unul dintre birourile din Bucureşti, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, iar în curând vor fi deschise birouri în Vatra Dornei, Rădăuţi sau în Republica Moldova, la Chişinău.