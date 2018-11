Sub efectul drogurilor

La aproape 8 luni din momentul în care a îngrozit o ţară întreagă după ce şi-a ucis soţia şi pe cei doi copii, suceveanul Florin Mircea Buliga, de 43 de ani, a venit cu noi explicaţii. Bărbatul care este trimis în judecată în stare de arest preventiv a vorbit în faţa anchetatorilor despre acele momente în care şi-a măcelărit familia cu sânge rece.

Cotidianul „Evenimentul Zilei” a oferit mai multe detalii despre acest caz, dar şi mărturia lui Buliga, una total diferită faţă de prima fază a anchetei.

„Nu am premeditat niciodată să-mi omor familia, iar la momentul respectiv este un gol spațio-temporal care nu poate fi reprezentat și abia acum încerc să-l înțeleg. După experiența pe care am avut-o la Jilava (unde a fost încarcerat pentru expertiza psihiatrică n.n.) și în urma discuțiilor purtate cu alte persoane din mediul penitenciar aflate într-o situație asemănătoare mie, în prezent nu mai cred în ideile pe care le afirmam legat de moartea mea care ar fi trebuit să se petreacă la o anumită vârstă și nici celelalte teorii legate de simbolistica cifrei 6 și celelalte aspecte menționate anterior. Sunt de acord și am să accept decizia care va fi luată de către justiție în cazul meu. În prezent nu mai sunt stăpânit de idei de sinucidere, iar motivele de sinucidere avute după comiterea faptei, dar și în timp ce mă aflam în arest, nu le mai am. (...) Ce s-a întâmplat în zilele dinaintea și ulterior comiterii faptelor pentru mine sunt învăluite în ceață și nu-mi pot explica prea bine de ce am acționat în acest fel. Regret suferința provocată părinților soției mele și tuturor persoanelor apropiate mie și a cunoscuților copiilor mei și nu știu cum aș putea să le cer iertare pentru suferința produsă”, este declaraţia din „Evenimentul Zilei”.

„Cu sufletele victimelor am comunicat prin rugăciune”

Mărturia redată mai sus este în contradicţie totală cu cea oferită la scurt timp după comiterea faptei şi după reţinerea sa. Florin Mircea Buliga a recunoscut că ajunsese să consume droguri, iar problemele psihice l-au dus într-un delir mistic. Iată două întrebări şi răspunsuri care sunt elocvente despre starea în care se afla suceveanul, mărturii consemnate tot de reporterii cotidianului „Evenimentul Zilei”:

„Întrebare: Ce efecte are consumul de droguri asupra dumneavoastră?

Răspuns: După ce consumam acel drog mă simțeam bine, aveam o stare de relaxare, ascultam muzică, făceam acest lucru deoarece eram și sunt nemulțumit de viața pe care o duc în societate. Și mi-ar fi plăcut să trăiesc în mediul natural, în pădure. (...)

Întrebare: Pe ce vă bazați când spuneți că ați comunicat cu sufletele victimelor și dacă ulterior ați mai făcut acest lucru?

Răspuns: Eu am o comunicare personală cu Dumnezeu, care cred că este Zamolxis și care m-a asigurat de faptul că eu sunt fiul lui. Cu sufletele victimelor am comunicat prin rugăciune. Mesajul principal pe care l-am înțeles de la divinitate este că pământul va avea o altă înfățișare. Faptele pe care le-am săvârșit asupra membrilor familiei au legătură cu acest mesaj deoarece voiam să-i scutesc de o suferință”.

Un minijurnal cu relatări halucinante

Un mini jurnal ţinut de Florin Mircea Buliga arată că totul a fost bine planificat. Aceste înscrisuri se află acum la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

Informaţiile au fost furnizate de cotidianul „Evenimentul Zilei”, care dezvăluie ce ar fi scris bărbatul cercetat acum pentru triplul asasinat care a şocat o ţară întreagă.

„26.03.2018 (trei rânduri șterse – n.r.)

Astăzi Ștefan, Monica și Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul ușor! Doamne ajută!

Au plecat înaintea mea, aș fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuțitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Fila a 2-a

„Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, și noi sclavi pe el. Am înțeles că suntem ființe de lumină, dar am ajuns în Babilon, nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar și în familie.

Familiile sunt dezbinate, fugiți din țară, țara este sărăcită maxim, nimic nu mai are valoare, doar banii (scrie „frații tăi” și apoi șterge – n.r.) toți fug după bani și apoi vor sănătate. Am văzut aproape 11 ani cum oamenii”

Fila a 3-a

„uită că mai importantă este sănătatea sufletului. Pe el îl uită complet, se gândesc că e ceva acolo care se duce undeva, indiferent (cuvânt șters – n.n.) unde. Am văzut ieri la mănăstirea Șinca Veche cum un” (textul nu are final n.r.).

Din acest jurnal lipsește finalul, descrierea revelației de la Grota Dorințelor, de la mănăstirea vizitată de bărbat înainte de a le lua viaţa celor trei membri ai propriei familii.

Şi-a ucis familia cu multiple lovituri de cuţit

Florin Mircea Buliga a povestit că soția și copiii săi sunt „îngeri” și că în perioada Paștelui mor cei aleși să meargă într-o lume mai bună.

Din anchetă a rezultat că prima a fost ucisă femeia, în vârstă de 42 de ani, cu trei lovituri de cuţit, apoi fata în vârstă de 18 ani, cu opt lovituri de cuţit, iar ultimul a fost trimis pe lumea cealaltă băiatul de 13 ani, cu trei lovituri de cuţit.

Autopsia a confirmat practic ceea ce Florin Mircea Buliga le-a povestit anchetatorilor, ocazie cu care a şi spus că nu are nici un fel de remuşcare.

„Raportul preliminar al autopsiei confirmă că victimele au fost înjunghiate în somn. Din acest raport reiese că nu prezintă urme de apărare, semn că victimele nu s-au putut lupta pentru viaţa lor. Urmează să primim redactat raportul complet şi atunci vom avea mai multe informaţii. Aşteptăm în zilele următoare şi rezultatul analizelor de sânge şi urină prelevate de la Florin Mircea Buliga care ne vor arăta dacă a consumat alcool sau droguri în ziua crimei", a declarat Daniel Dancă, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

În plus, suceveanul a povestit că era drogat și că a vorbit cu soția și cu cei doi copii până când și-au dat ultima suflare. Bărbatul a mai spus că a comunicat telepatic cu cei pe care i-a ucis după un plan bine premeditat, iar aceștia i-au transmis că „e mai bine acolo”.