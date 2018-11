Pe fonduri europene

Până la finele anului, municipalitatea suceveană va depune proiectele necesare pentru accesarea a 32 de milioane de euro din fonduri europene. Aflat la Constanţa, la o întrunire organizată special pe tema accesării de finanţări în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, viceprimarul Lucian Harşovschi a anunţat depunerea celui de-al treilea proiect de anul acesta şi începerea pregătirilor pentru programul viitor de accesare a fondurilor europene.

„Chiar dacă 2020 este aproape, Programul Operaţional Regional 2014-2020 mai are multe retuşuri legislative de făcut. Astăzi, la Constanţa, alături de administraţiile locale din regiunile Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, am prezentat membrilor Comisiei Europene stadiul proiectelor, precum şi ce probleme întâmpinăm în depunerea acestora. Suceava, spre deosebire de Constanţa, care nu are nici un proiect depus, a depus astăzi al 3-lea proiect pe axa 4, mai exact pentru obiectiv specific 4.5: <Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă>, cu o valoare de 4.962.185,73 lei. La sfârşitul anului vom avea depuse toate cele şase proiecte şi în acest fel vom accesa 31,9295 milioane de euro, fonduri europene”, a declarat viceprimarul Lucian Harşovschi.

Tot vineri s-a discutat şi despre programul viitor de finanţare pentru perioada 2021-2027.

„Am solicitat să fie atenţi la întocmirea ghidurilor pentru a putea avea strategii locale coerente care să fie finanţate conform necesităţilor populaţiei”, a adăugat viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ.