Campania “Moldova ştie de Hepatita C” continuă în judeţul Suceava. Televiziunea Bucovina TV va transmite miercuri, 14 noiembrie, la ora 18.45, în direct, emisiunea-eveniment “Suceava ştie de Hepatita C”.

Invitaţii emisiunii vor fi prof. dr. Monica Terteliu, şeful secţiei Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, şi dr. Olga Căliman-Sturdza, medic primar Boli Infecţioase la aceeaşi unitate medicală. Telespectatorii vor putea adresa întrebări în direct invitaţilor la numărul de telefon 0230 516 009.

Temele abordate vor fi legate de informarea populaţiei asupra cauzelor şi efectelor infectării cu virusul hepatic de tip C, precum şi de faptul ca testarea şi investigaţiile sunt gratuite cu trimitere de la medicul de familie, iar tratamentul este în prezent unul revoluţionar, cu rata de succes de aproape 100%. În aceeaşi ordine de idei, telespectatorilor din Suceava li se va aduce la cunoştinţă traseul facil, la îndemâna oricui, pe care un pacient trebuie să-l urmeze pentru a beneficia de tratamentul împotriva Hepatitei C şi faptul că toţi cei diagnosticaţi cu această boală, indiferent de gradul fibrozei, au acum acces la tratament, care este complet gratuit pentru pacienţii asiguraţi CAS.

O altă dezbatere live cu tema “Suceava ştie de Hepatita C” va avea loc vineri şi va fi difuzată pe pagina oficială Facebook “Ştii de Hepatita C”. În cadrul emisiunii, invitaţii, care vor fi renumiţi specialişti în domeniu din judeţul Suceava, vor răspunde punctual, de asemenea, fiecărei întrebări adresate de către urmăritori. Ora difuzării emisiunii va fi comunicată în curând pe pagina oficială menţionată anterior.

România deţine primul loc în Europa în privinţa infectării cu virusul hepatic de tip C, cu 3,3%, iar la nivel naţional, regiunea Moldovei are cea mai însemnată rată a prevalenţei, 4,3%.