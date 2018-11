Lucrări în batjocură

O stradă din municipiul Suceava, recent asfaltată pentru prima dată, deţine recordul la numărul de treceri de pietoni trasate, acestea fiind făcute chiar şi câte patru pe o distanţă de numai 60 de metri.

În total, pe strada Bogdan Vodă, din zona Zamca, pe care se află mai puţin de 30 de case, au fost trasate nouă treceri de pietoni, în condiţiile în care în alte zone nu vezi o trecere nici pe distanţe de două ori mai mari decât cea a străzii menţionate.

„Se aude că vine Trump, că vine de la Macaron ăsta, poate trece el pe aici şi să nu dea vreo maşină peste el”, spune unul dintre locuitorii străzii, amuzat de ciudăţenia situaţiei.

„Au pus treceri de pietoni la fiecare casă, nu cumva să ne rătăcim!”, spune un altul, în vreme ce şoferii se arată nemulţumiţi de faptul că, în conformitate cu legislaţia, ar trebui să încetinească la fiecare trecere, să se asigure.

Dacă proiectantul lucrării a făcut exces de zel la amplasarea de treceri de pietoni la fiecare intersecţie şi nu numai, la trotuare s-a zgârcit atât de tare, încât pe alocuri acestea au doar 30 de cm, adică cât să treacă omul „într-o dungă”, cu spatele lipit de-un gard sau de stâlpii de pe mijloc, care blochează adeseori trecerea pietonilor.

Cea mai largă porţiune de trotuar are 70 de cm, iar cea mai îngustă 30 cm, încât, chiar şi dacă circulă numai doi oameni odată, aceştia trebuie să meargă în şir indian ori unul pe stradă şi altul pe trotuar. De cărucior pentru copii nici nu poate fi vorba, pentru că nu încape pe trotuarul făcut în miniatură.

„Spaţiul este grozav de mult... învăţăm copiii să meargă pe trotuar şi să treacă pe toate trecerile de pietoni de pe stradă”, a spus o femeie, care, de nevoie, mergea pe lângă trotuar, pentru a putea ţine copilul de mână.

„Trebuiau să facă asfaltul până în gard pe o parte şi pe cealaltă să facă trotuar normal”, e de părere un locuitor al străzii, în vreme ce altul spune zeflemitor „aşa e doar o potecă în pădure”.

Gurile de scurgere a apei pluviale de pe strada recent asfaltată sunt vizibile doar ici-colo, locuitorii spunând că cele existente, făcute de ei pe vremuri, au fost astupate când s-a turnat asfalt, iar în capătul carosabilului, la intersecţia cu strada principală, Zamca, indicatorul de „cedează trecerea” este pus „la mişto”, exact invers faţă de cum ar trebui, fiind invizibil pentru cei care ies de pe Bogdan Vodă.

„Proiectul este avizat de către Poliţia Rutieră şi de către specialiştii în domeniu”

Lucrările de asfaltare a străzii Bogdan Vodă s-au finalizat recent, după o îndelungată aşteptare, de peste 40 de ani, până acum aceasta fiind „de pământ”, deşi este situată într-o zonă centrală a municipiului.

„Strada Bogdan Vodă a fost refăcută total în baza unei investiţii de 257.000 de lei, a Primăriei Suceava. Prima reacţie pe care am avut-o când am văzut că sunt nouă treceri de pietoni pe o stradă destul de mică a fost aceeaşi ca a multor alţi oameni, numai că, din spusele proiectantului, explicaţia stă în faptul că sunt necesare treceri la toate intersecţiile, sunt şi multe intrări la casele oamenilor, plus că acolo nu trebuie să fie parcate maşini. Proiectul este avizat de către Poliţia Rutieră şi de către specialiştii în domeniu. Vom analiza dacă se impune anularea unora dintre acestea, dar pietonul trebuie protejat şi să i se creeze condiţii să traverseze civilizat şi în siguranţă”, a declarat viceprimarul Lucian Harşovschi, căruia i-a fost semnalat „excesul de zel” în trasarea trecerilor de pietoni.

O altă explicaţie a numărului mare de treceri de pietoni, pe o stradă atât de mică, constă în descurajarea celor care stau acolo de a lăsa maşinile în drum.

„Maşinile oamenilor trebuie ţinute în curte, încât să nu fie probleme pe stradă. Discuţia de aici a apărut, unii dintre locatarii de acolo nu mai pot lăsa maşinile în stradă din cauza trecerilor de pietoni, care sunt foarte multe, e drept”, a adăugat Harşovschi.

În privinţa trotuarelor înguste, blocate pe alocuri şi de stâlpi, viceprimarul a spus că aceste aspecte trebuiau să fie observate de cei care au făcut verificarea proiectului şi a lucrărilor din teren.

„Cred că va trebui să luăm şi noi măsuri cu cei care verifică, pentru că dacă este ceva rău, se sparge în capul nostru. Toţi sunt responsabili şi trebuie să răspundă de ceea ce fac, semnează şi parafează. Noi aprobăm nişte investiţii, ceea ce înseamnă proiectare şi execuţie stă în sarcina altora, care sunt specialişti în domeniu şi trebuie să răspundă pentru ce se face”, a mai spus viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ.