În toiul nopţii

Poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un autoturism a fost izbit într-un stâlp pe o stradă din municipiul Rădăuţi, iar în jurul maşinii sunt trei tineri aflaţi sub influenţa alcoolului. Cercetările ulterioare au concluzionat faptul că înainte de producerea coliziunii, proprietarul maşinii a fost dat jos din autoturism de către pasagerii cheflii, după care unul dintre aceştia s-a urcat la volan şi a scăpat maşina de sub control, izbind-o într-un stâlp de pe marginea drumului.

Accidentul a fost sesizat poliţiştilor rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi duminică dimineaţa, în jurul orei 04.15, când li s-a transmis faptul că la intersecţia dintre străzile Dimitrie Dan şi Constantin Dobrogeanu Gherea a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat un autoturism, în jurul acestuia aflându-se trei tineri aflaţi în stare de ebrietate. La faţa locului poliţiştii i-au legitimat pe cei trei tineri care se aflaseră în autoturism în momentul producerii impactului şi i-au dus la sediul poliţiei, pentru audieri.

Proprietarul maşinii a fost forţat să coboare din maşină de către cei trei tineri băuţi

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03.30, în timp ce un bărbat de 37 de ani din municipiul Fălticeni conducea autoturismul personal Seat Alhambra pe strada 1 Mai din municipiul Rădăuţi. În autoturism se mai aflau pasagerii Bogdan C., de 26 de ani, Gheorghe Eduard C. şi Ciprian L., ambii de 21 de ani, toţi din municipiul Rădăuţi. Ajunşi la staţia de carburanţi Lukoil de pe aceeaşi stradă, în urma unor discuţii aprinse între proprietarul maşinii şi cei trei tineri pasageri, aflaţi sub influenţa alcoolului, cel dintâi a coborât de la volan şi a trecut pe bancheta din spate, în locul său urcându-se Gheorghe Eduard C.. Acesta a condus autoturismul în continuare pe strada 1 Mai din oraş, până la ieşirea din municipiu spre comuna Frătăuţii Vechi, loc în care a oprit şi i-a cerut proprietarului maşinii să coboare. Fiind cuprins de teamă din cauza faptului că cei trei erau băuţi, proprietarul a coborât, iar şoferul a demarat spre comuna Frătăuţii Vechi. În jurul orei 03.45, bărbatul de 37 de ani a sunat la 112, anunţând că autoturismul i-a fost sustras. La scurt timp, poliţiştii au fost înştiinţaţi despre producerea unui accident la intersecţia dintre străzile Dimitrie Dan şi Constantin Dobrogeanu Gherea din Rădăuţi, cei trei suspecţi fiind găsiţi la locul impactului.

Poliţiştii fac cercetări într-un dosar penal deschis în urma evenimentului

La faţa locului poliţiştii i-au identificat pe cei trei tineri cu vârste între 21 şi 26 de ani, care au fost conduşi pentru adieri la sediul poliţiei din Rădăuţi. Autoturismul Seat fusese avariat în partea din faţă, după ce tânărul de la volan pierduse controlul maşinii şi intrase în coliziune cu un stâlp din beton, aflat la marginea drumului. Poliţiştii i-au testat pe cei suspectaţi de conducere sub influenţa alcoolului, rezultatele fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul lui Gheorghe Eduard C. şi 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul lui Bogdan C. Ulterior acestora li s-au recoltat şi probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Proprietarul maşinii, ajuns şi el la poliţie pentru a mărturisi cele întâmplate, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate în acest caz pentru stabilirea participaţiei la comiterea infracţiunilor în cazul celor trei suspecţi, în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracţiunilor de „furt în scop de folosinţă” şi „conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge”.