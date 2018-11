Model de succes

Visul american îi bântuie pe români de cel puţin un secol, iar această atracţie probabil va continua multă vreme. Mulţi plecaţi, puţini aleşi, o realitate care nu poate fi negată se aplică şi sucevenilor care au ales să-şi caute fericirea şi împlinirea peste Ocean. Pentru unii, America a fost cea care le-a deschis căi la care nici nu au gândit şi i-au dus pe culmile succesului şi gloriei.

Vasile Bădăluţă, de 74 de ani, originar din satul Părhăuţi, comuna Todireşti, a gustat din această cupă a triumfului, iar America s-a dovedit pentru el cu adevărat „tărâmul făgăduinţei”. O poveste cu suişuri şi coborâşuri, dar pe care o priveşte retrospectiv cu multă maturitate, deşi recunoaşte că în actualul context din România s-ar gândi de două ori înainte de a lua drumul către SUA.

Cu 13 dolari în avionul care-l ducea în SUA

A plecat în străinătate în 1982. În acel an, după ce a fost de 31 de ori în audienţă la Serviciul Paşapoarte, într-o bună zi, pe 21 decembrie, cu ajutorul părintelui unui elev al soţiei care era profesoară de limba engleză, a fost anunţat că trebuie să achite o taxă de 325 de lei. A plătit-o şi a doua zi atât el cât şi soţia aveau în mână paşapoartele pentru a pleca în Republica Federală Germania (RFG), la sora lui Vasile Bădăluţă.

„Cât am zburat cu avionul m-am gândit mereu că va face escală la Budapesta şi ne va da jos. Când s-a anunţat că survolăm oraşul Linz (n.a. - oraş din Austria) am sărit în sus şi am ţipat de fericire. Ştiam că nu se mai poate întâmpla nimic. Dar, la scurt timp după ce am aterizat şi am părăsit aeroportul am constatat că luasem o altă valiză, iar a mea în care aveam toate actele a ajuns probabil la altcineva. Am dus valiza la aeroport, iar după două săptămâni am primit-o pe a mea. Era intactă, cu tot ceea ce aveam la plecare”, a povestit Vasile Bădăluţă.

Când a ajuns la sora sa în Germania era Crăciunul anului 1982. Câteva luni mai târziu, în septembrie 1983, era deja în avionul care-l ducea spre noua viaţă, la New York.

Aproape ca orice român pleca în SUA cu un important bagaj de speranţe şi cu multă ambiţie. Dorinţa de a reuşi şi a-şi demonstra sieşi că a făcut alegerea corectă era mai presus de orice.

„Aveam la mine 13 dolari, iar în avion am cumpărat un suc de 1 dolar ca să nu ajung în SUA cu un număr cu ghinion. Şi la coborâre am fost atent să păşesc cu piciorul drept. Poate par nişte superstiţii, dar cred că în cazul meu au funcţionat”, şi-a amintit suceveanul originar din Părhăuţi.

Începuturile în radio

Odată ajuns pe tărâm american ca emigrant politic a cerut şi obţinut statutul de refugiat politic, iar în 1989 a obţinut şi cetăţenia americană. Nu a renunţat, şi spune că nu o va face niciodată, la cetăţenia română. De altfel, când vine vorba de cele două ţări, de origine şi de adopţie, Vasile Bădăluţă are o vorbă extrem de frumoasă: „România este mama mea, iar America, soţia mea”.

Începuturile în marea metropolă americană, care întâmpină orice emigrant cu Statuia Libertăţii, nu au fost uşoare. Pentru a-şi câştiga existenţa, a obţinut o licenţă de taximetrie şi o bună perioadă a lucrat în acest domeniu. A fost perioada când a cunoscut nu doar „gropile” din New York, ci şi mulţi oameni, deschizându-şi astfel noi perspective.

„Auzeam la radio emisiuni în diferite limbi ale pământului, mai puţin în română. Acela a fost momentul în care am decis să investesc în acest domeniu, mai exact după 1990. Am închiriat licenţa de taximetrie şi cu banii obţinuţi am început o emisiune la radio în limba română. La început era o emisiune săptămânală de jumătate de oră, iar mai apoi s-a extins la o oră şi era recepţionată în trei state, New York, New Jersey şi Connecticut”, şi-a amintit Vasile Bădăluţă.

Emisiuni tv pentru un public de circa 800.000 de români

Trecerea către televiziune şi presa scrisă a fost una aproape firească. În 1993, în cadrul cunoscutului Canal 25 a obţinut dreptul de a difuza săptămânal o emisiune de jumătate de oră în cursul zilei de sâmbătă. Ulterior, s-a ajuns la şase emisiuni săptămânale de câte o oră, care puteau fi recepţionate în special în zonele unde comunitatea românească era mai numeroasă, respectiv Cleveland, Philadelphia, Washington, Miami, Chicago şi New York, zone unde trăiesc circa 800.000 de români.

În paralel, încă din 1990 a pus bazele unui ziar în limba română. Intitulat „Romanian Journal”, acesta apare în 36 de pagini şi un timp îndelungat a apărut săptămânal, dar de câţiva ani apare bilunar.

„Apariţia noilor modalităţi de comunicare, internetul, satelitul m-au dus în zona în care am considerat că trebuie să renunţ la emisiunile tv în limba română. La început colaboram cu oamenii din Televiziunea Română, cu casete subtitrate în engleză ale emisiunilor dedicate comunităţii româneşti. Astăzi, aceste emisiuni pentru românii din SUA nu se justifică, şi asta pentru că televiziunile din România sunt disponibile în timp real pentru oricine îşi doreşte la un preţ derizoriu. Eu cred că timp de 23 de ani mi-am făcut datoria faţă de românii de peste Ocean în ceea ce priveşte difuzarea informaţiilor, dar lumea s-a schimbat şi trebuie să acceptăm asta”, a menţionat Vasile Bădăluţă.

Cu peste 800 de numere în spate, bilunarul „Romanian Journal” este singurul care supravieţuieşte din „trustul de presă” gândit de sucevean. Chiar şi aşa, nu e puţin lucru să te impui într-o piaţă media aflată într-o permanentă dezvoltare şi adaptare la noua tehnologie.

A fost proprietarul a trei restaurante

Dar, activitatea bucovineanului cu rădăcini la Părhăuţi nu s-a redus doar la mass-media. În noaptea de Înviere a anului 2000 a deschis un restaurant în New York şi a ales un nume cu valoare de simbol pentru el şi orice emigrant plecat de pe meleagurile natale: „Casa Română”.

„A fost, de departe, cea mai de succes afacere. Aici au cântat, timp de mai multe luni, interpreţi renumiţi din România, de la Dan Spătaru până la Mirabela Dauer. Au fost cu spectacole în mai multe rânduri şi artişti precum Stela Popescu sau Alexandru Arşinel, iar lista poate continua. Au fost ani extraordinari, timp în care am participat cu artiştii din ţară şi la turnee prin SUA”, a arătat Vasile Bădăluţă.

A vândut în final afacerea cu o sumă de 7 ori mai mare faţă de investiţia iniţială. La scurt timp, în celebrul cartier Manhattan, pe la fel de celebra stradă Broadway, la numărul 319, vizavi de sediul Emigration Building, a deschis al doilea restaurant, numit Stark Veranda. Şi acesta s-a bucurat de succes, având aceeaşi reţetă ca şi primul. În final, a avut aceeaşi soartă: a fost vândut.

Şi cum microbul deja se instalase, în 2008 a pus bazele unui nou restaurant: Bucharest. Cu onestitate recunoaşte că nu a avut acelaşi succes, poate şi datorită crizei financiare pe care am traversat-o. În urmă cu doi ani, şi pe fondul unor probleme personale, a dat afacerea unui cetăţean moldovean, dar crede că cei 16 ani petrecuţi în industria serviciilor alimentare a fost una benefică din mai toate punctele de vedere.

Felicitat la împlinirea a 25 de ani de presă în SUA

În 2015, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariţia primei emisiuni în limba română, Vasile Bădăluţă a primit un noian de mesaje, atât de la compatrioţi, cât şi de la americani. „Nu cred că în comunitatea româno-americană mai este cineva ca el, căci nu ştiu dacă altcineva a cheltuit propriii lui bani, câştigaţi greu, pentru a-i pune în folosul semenilor lui. Din acest punct de vedere şi din multe altele demne de laudă, Vasile Bădăluţă este unic”, scria actriţa Veronica Strugaru.

Şi Arthur Rosenfield, preşedintele Camerei de Comerţ, filiala Long Island City şi Astoria, a avut numai cuvinte de laudă despre bucovineanul de la Părhăuţi, pe care l-a numit „Om al Renaşterii”.

„Vasile Bădăluţă este un bărbat cu viziune, un conducător cu o foarte mare energie. Este cunoscut ca un căutător al identităţii şi care urmăreşte să obţină ce este mai bun în viaţă pentru compatrioţii săi români şi moldoveni”, este o parte a mesajului semnat de conducerea Camerei de Comerţ, filiala Long Island City şi Astoria.

De la ancheta Securităţii, la titlul de Cetăţean de Onoare

Chiar dacă a gustat din cupa celebrităţii şi a succesului în SUA, Vasile Bădăluţă nu şi-a uitat niciodată locul de baştină. S-a întors aici mereu cu drag, şi o face ori de câte ori simte chemarea pământului de acasă. Ignorând toate riscurile, în 1989, în plin regim dictatorial, s-a întors pentru prima dată în România.

„Am venit acasă de dorul mamei şi să văd mormântul tatei care s-a stins în braţele mele în 1985, în RFG, şi care a fost înmormântat chiar de ziua mea de naştere, pe 20 ianuarie. Am venit acasă deşi riscul să nu mai fiu lăsat să plec era mare. De altfel, când am ajuns la Suceava am fost chemat la Securitate, unde am fost supus unui interogatoriu în toată regula. În final, mi s-a permis să plec”, a rememorat Vasile Bădăluţă.

Evenimentele din decembrie 1989 au adus însă schimbări radicale, iar bărbatul care ateriza la New York acum 35 de ani poate veni acasă fără nici o reţinere. De altfel, pentru implicarea sa în viaţa comunităţii româneşti de peste Ocean, în vara acestui an a primit titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Todireşti, titlu acordat în cadru festiv de către primarul Vasile Avram.

În dialog cu Donald Trump, actualul preşedinte al SUA

Vasile Bădăluţă nu şi-a ascuns susţinerea şi încrederea pe care i le acordă actualului preşedinte al SUA, Donald Trump. În acest sens, există şi o „corespondenţă” între sucevean şi cel mai puternic om de pe planetă. Iată ce i-a scris Donald Trump în vara acestui an:

„Dragă Vasile Bădăluţă,

Îţi mulţumesc pentru amabila ta scrisoare şi pentru generoasele cuvinte de încurajare. Încrederea nestrămutată şi suportul mă susţin şi mă inspiră în eforturile mele de a întări şi proteja Naţiunea noastră. (...) De la ţărm la ţărm, există un reînnoit spirit de optimism şi Visul American nu a fost niciodată mai aproape de a fi atins. Îţi mulţumesc din nou pentru susţinutul tău suport. Ca preşedinte, voi continua să lupt şi să menţin sus valorile americane pe care amândoi, tu şi eu, le preţuim”.

Într-un material din paginile ziarului „Romanian Journal”, din 12 septembrie 2018, Vasile Bădăluţă a dorit să mulţumească pentru gândurile transmise de preşedintele SUA.

„Deşi adresată mie, consider această scrisoare o onoare, o satisfacţie şi o bucurie aduse de preşedinte tuturor românilor din America. Noi românii-americani am fost, suntem şi rămânem alături de năzuinţele şi idealurile naţiunii americane şi ale preşedintelui Donald Trump”, a răspuns Vasile Bădăluţă.

Chiar şi în aceste condiţii, bucovineanul plecat din Părhăuţi crede că românii ar trebui să aibă parte de un tratament mai puţin restrictiv din partea administraţiei Trump în ceea ce priveşte acordarea vizelor. Cu ocazia întâlnirii de anul trecut dintre Donald Trump şi Klaus Iohannis, „Romanian Journal”, sub semnătura lui Vasile Bădăluţă, a scris: „Bun venit şi mulţumim, dar de vize mai vorbim”. Un citat atribuit, cu adaptarea de rigoare, preşedintelui american, dar cu un mesaj foarte clar.