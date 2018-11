Activitate

Școala Primară şi Grădinița „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au sărbătorit și în acest an „Festivalul toamnei”, manifestare care a inclus activități din cadrul proiectului educațional „Eco-grădinița”, aferent anului școlar 2018-2019. Activitatea a debutat cu o expoziție de bostani decorați sub forma personajelor din lumea minunată a poveștilor și din lumea necuvântătoarelor. Nici un exponat nu a sugerat, prin decor, personaje negative sau care să incite la violență. Expoziția reprezintă o încununare a bogățiilor autumnale, iar ca noutate, în acest an a avut loc și o paradă de costume pentru copii, confecționate din materiale reciclabile. Pentru creativitatea și implicarea părinților și a copiilor, la finalul festivității au fost răsplătiți cu diplome personalizate. Expoziția a purtat numele de „Frumusețile toamnei” și va putea fi admirată pe tot parcursul săptămânii viitoare. Prin astfel de activități, ne-au spus organizatorii, „școala și grădinița noastră promovează frumosul, originalul și tradițiile românești, punând în centru puritatea copiilor, inocența și credința ortodoxă”.