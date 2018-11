Parteneriat

Vizita de evaluare efectuată la Suceava de conducerea Institutului Francez în România, în vederea înfiinţării aici a unui centru al Alianţei Franceze, a fost pozitivă. În prima parte a anului viitor, acest proiect ar putea deveni realitate. Directorul Institutului Francez din Bucureşti, Hélène Roos, ataşatul de cooperare educativă şi coordonator al Alianţelor Franceze în România, Michel Monsauret, şi consilierul pentru proiecte bilaterale în domeniul educaţiei al Institutului Francez din România, Corina Stănilă, au fost la Suceava în perioada 6-8 noiembrie a.c., la invitaţia Biroului Francez şi au avut întâlniri cu preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, cu prefectul Mirela Adomnicăi, cu primarul de Suceava, Ion Lungu, cu directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, al Teatrului "Matei Vişniec", Carmen Steiciuc, cu profesori şi elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş”, reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor şi cu profesori de limbă franceză. De asemenea, delegaţia a vizitat Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, de unde a pornit, practic, acest demers, iar la Biroul Francez, a susţinut conferinţa „La saison France-Roumanie”.

La conferinţa de presă organizată, miercuri, la Biroul Francez, la care au fost prezenţi şi rectorul USV, prof. dr. ing. Valentin Popa, şi prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, Hélène Roos a declarat că a fost impresionată de Suceava, de oamenii întâlniţi şi de „concentrarea de iniţiative, de persoane, de competenţe în jurul acestui proiect”. „Sperăm ca proiectul Alianţei Franceze la Suceava să fie realizat în câteva luni”, a afirmat directorul Institutului Francez în România. Ea a subliniat că decizia este a Fundaţiei Alianţelor Franceze din Paris, pe baza dosarului pregătit ieri, la finalul vizitei de evaluare. ”Dorim şi sperăm ca Fundaţia din Paris să acorde marca pentru biroul Alianţei Franceze la Suceava”, a mai spus ea.

Coordonatorul Alianţelor Franceze în România, Michel Monsauret, a explicat că astăzi sunt în lume aproximativ 900 de centre Alianţa Franceză, o reţea mondială din care Suceava are mari şanse să facă parte. Potrivit acestuia, în România mai sunt încă patru astfel de centre, dar toate concentrate în sudul şi centrul ţării, la Braşov, Constanţa, Piteşti şi Ploieşti, „asociaţii de drept român, partenere privilegiate ale Ambasadei Franţei în România şi ale Alianţei Franceze din Paris”. Michel Monsauret a spus că prin dosarul pe care îl va duce la Paris, Suceava trebuie să demonstreze sustenabilitatea proiectului, faptul că acesta are susţinerea publică şi privată care dau orientarea asociaţiei. „Aici sunteţi într-un context interesant, un punct în plus fiind frontiera cu Ucraina şi apropierea de Republica Moldova. Toţi cei cu care ne-am întâlnit ne-au spus că aşteaptă crearea unei alianţe franceze la Suceava”, a mai afirmat el.

Suceava are un teren fertil pentru înfiinţarea unui centru Alianţa Franceză

Rectorul Valentin Popa, despre care prof. Sanda-Maria Ardeleanu a afirmat că este „iniţiatorul înfiinţării Alianţei Franceze la Suceava”, a precizat că în timpul mandatului său de ministru al Educaţiei a avut mai multe întrevederi pe această temă cu ambasadorul Franţei la Bucureşti şi şi-a exprimat speranţa că „vom avea cât de curând oficializat acest centru”.

La rândul său, prof. Ardeleanu a prezentat câteva dintre argumentele care susţin solicitarea Sucevei pentru Alianţa Franceză, anume că peste 90% dintre elevii din judeţul Suceava studiază limba franceză în şcoală, judeţul nostru fiind pe primul loc la nivel naţional, din acest punct de vedere. „Nu există nici o şcoală din judeţ în care să nu se predea limba franceză”, a subliniat ea. Totodată, activitatea Biroului Francez, care funcţionează din 2012 la Casa Prieteniei, este un important operator educativ, ştiinţific şi cultural, alături de Lectoratul francez şi Centrul de Reuşită Universitară, de la USV.

Ca şi în alte centre din lume, Alianţa Franceză din România desfăşoară cursuri de limbă franceză, la diferite niveluri, de la grădiniţă, până la cursuri de specialitate. După susţinerea examenelor, se eliberează diplome avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa şi recunoscute în străinătate. În afară de cursuri şi testări de limbă franceză, desfăşoară şi alte activităţi culturale - întâlniri cu personalităţi ale culturii franceze / francofone, prezentări şi lansări de cărţi, manifestări ştiinţifice şi muzicale, concursuri dotate cu premii în cărţi, dicţionare, sejururi în Franţa sau în Québec - Canada, împrumuturi de cărţi din biblioteca instituţiei etc. De asemenea, facilitează contactele cu instituţiile franceze.

Alianţa Franceză de la Paris a fost creată în 1883 de către un comitet de personalităţi, între care Louis Pasteur şi Jules Verne.