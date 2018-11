Anchetă contestată

Un accident rutier în urma căruia a rezultat rănirea gravă a unui minor în vârstă de 14 ani, plus încă trei răniţi mai uşor, pune semne de întrebare privind modul în care s-a produs, prin prisma avariilor pe care le au cele două maşini implicate.

Accidentul cu consecinţe destul de grave s-a produs duminică după-amiază, în jurul orei 16.00, pe raza satului Stamate, comuna Fântânele.

Din cercetările preliminare ale poliţiştilor rutieri a rezultat că Vasile Sabie, în vârstă de 51 de ani, din comuna Fântânele, în timp ce se deplasa cu o autoutilitară pe un drum comunal neclasificat din sat, nu ar fi acordat prioritate de trecere şi a intrat în coliziune cu un autoturism VW înmatriculat în Botoşani, condus de Constantin Senciuc, în vârstă de 38 de ani, tot localnic. În urma impactului violent au rezultat câte doi răniţi din ambele maşini. Este vorba de şoferul autoutilitarei, fiul său în vârstă de 15 ani, soţia celuilalt şofer şi fiul acestuia din urmă, în vârstă de 14 ani. Băiatul de 14 ani a suferit mai multe leziuni, un traumatism cranio-cerebral, excoriaţie craniană frontală şi o factură la antebraţ.

Varianta şoferului autoutilitarei: „Dacă nu aş fi acordat prioritate aş fi fost lovit din lateral, condiţii în care acum eram mort”

Vasile Sabie, şoferul autoutilitarei, care, conform primelor cercetări ale poliţiştilor, s-ar face vinovat de accident din cauza neacordării de prioritate, ne-a adus la redacţie mai multe poze cu cele două maşini implicate. Ce atrage atenţia este că impactul a fost unul frontal, ambele maşini având avarii în partea din faţă.

„Dacă nu aş fi acordat prioritate logic ar fi fost să fiu lovit din lateral, condiţii în care acum eram mort. Am ieşit într-adevăr de pe drumul comunal, am văzut maşina care venea din stânga, însă am avut timp suficient să ies şi să fac şi eu stânga. După ce am trecut de intersecţie şi m-am încadrat pe banda mea am fost lovit de autoturismul care a fost scăpat de sub control şi a intrat pe contrasens, în mine”, a declarat Vasile Sabie. Din fotografii se poate observa că autoutilitara VW Caddy pe care o conducea Vasile Sabie este avariată doar în partea din faţă. Şi autoturismul VW are avarii tot în partea din faţă

Sunt aşadar o serie de semne de întrebare privind modul în care s-a produs acest accident. Nu dorim şi nu putem să ne pronunţăm noi asupra modului în care s-a produs accidentul şi cu privire la cum se împarte vina. Ce am dorit este doar să prezentăm şi varianta celuilalt şofer, în condiţiile în care aceasta se bazează şi pe o serie de argumente.

Bărbatul care se consideră nevinovat de producerea accidentului, Vasile Sabie, contestă şi persoana care s-ar fi aflat la volanul autoturismul. Acesta spune că la volan nu s-a aflat bărbatul în vârstă de 38 de ani, ci fiul acestuia, şi spune că ar avea şi martori în acest sens.

Vasile Sabie aşteaptă să fie audiat de poliţişti, pentru a le putea explica cum s-a produs accidentul. Un amănunt important este şi că celălalt şofer poate avea argumentele sale şi în condiţiile unui impact frontal. El ar putea invoca faptul că a pierdut controlul asupra volanului tot din cauza neacordării de prioritate a celuilalt conducător auto.

De precizat că ambii şoferi implicaţi în accident au fost verificaţi cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările, pentru a stabili condiţiile exacte în care s-a produs accidentul.