Legitimaţia buclucaşă

Inspectorul ANAF reclamat de Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava că a refuzat să plătească parcarea la spital, a făcut scandal şi a făcut uz de legitimaţia de serviciu pentru a avea acces gratuit cu maşina în curtea instituţiei medicale a prezentat, ieri, la redacţie punctul său de vedere asupra evenimentelor. Potrivit acestuia, legitimaţia pe care a prezentat-o agentului de pază de la spital nu a fost cea de serviciu, ci un permis de parcare eliberat de Primăria Suceava, care poartă titulatura „legitimaţie”.

„La momentul intrării în curtea spitalului am fost întâmpinat de către domnul agent de pază Marius Iacoboaie, care mi-a spus că parcarea este cu plată şi trebuie să iau bon pentru a intra în curte. I-am prezentat acestuia <Legitimaţia de parcare>, emisă de către Primăria municipiului Suceava, iar acesta mi-a spus că trebuie obligatoriu bon. Am scos tichet de parcare, după care am staţionat în curtea Spitalului Vechi circa 35 de minute. La plecare am solicitat agentului de pază să-mi arate unde este montat aparatul de taxare. După ce acesta mi-a arătat aparatul, am constatat împreună cu el că nu mi se poate scana bonul şi nu apărea pe monitor suma de plată. Acesta mi-a spus că trebuie să achit 5 lei. Eu am refuzat să achit fără să-mi fie afişată suma de plată şi fără a mi se elibera bon fiscal. În acel moment, am solicitat să vină un şef de la firma de pază pentru a rezolva problema aparatului de taxat. Menţionez că pe aparat nu era afişat nici un număr de telefon pentru deranjamente, la care să pot apela. Agentul de pază a constatat şi el la rândul său că aparatul nu funcţiona şi mi-a spus că nu pot părăsi curtea, că nu se va ridica bariera până în momentul în care nu se remediază defecţiunea. Văzând că au trecut aproape 20 de minute şi nu se rezolvă nimic, am sunat la serviciul 112, relatând cele întâmplate şi solicitând sprijin din partea lor. Am aşteptat apoi împreună cu agentul-şef de pază aproximativ 10 minute, dar nu a venit nici un echipaj de poliţie. În acest timp problema tehnică a fost remediată, am achitat suma de 5 lei afişată pe monitor şi am părăsit curtea spitalului. Menţionez că în toată discuţia purtată cu agentul de pază, domnul Marius Iacoboaie, şi cu şeful acestuia nu am spus unde lucrez şi nu am prezentat legitimaţia de serviciu”, a arătat inspectorul, în expunerea sa.

Acesta a prezentat „legitimaţia de parcare”, ale cărei însemne – stema primăriei şi banda tricoloră - l-ar fi putut induce în eroare pe agentul de pază, în sensul că ar fi putut să o considere o legitimaţie de serviciu, precum şi tichetul de parcare şi bonul fiscal care atestă că a achitat taxa. El recunoaşte că a apăsat pe toate butoanele parcometrului, însă spune că a făcut acest lucru pentru că aparatul nu afişa pe ecran suma pe care trebuie să o achite.