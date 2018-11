Efectul Centenarului

Manifestările dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri au adus şi un armistiţiu temporar între actorii politici din judeţul Suceava. Ieri, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a invitat reprezentanţii primăriilor oraşelor vechi din judeţ şi ai instituţiilor publice deconcentrate, indiferent de culoarea politică a şefilor acestora, la o ceremonie în cadrul căreia le-a acordat distincţia instituită de Consiliul Judeţean cu ocazia Centenarului, „Meritul Bucovinei”.

„Aici, la Suceava, noi am dat dovadă de un spirit civilizat, democratic şi am fost uniţi. Oricâte puncte ne-ar aduce alergarea de unul singur pe un culoar, trebuie să avem mereu în vedere interesul judeţului”, a declarat Flutur, care a făcut totodată un apel la „înţelepciune, echilibru, cumpătare şi unitate”.

Prima instituţie căreia i-a fost conferită „cu admiraţie” medalia „Meritul Bucovinei” de către preşedintele CJ, liberalul Gheorghe Flutur, a fost cea care reprezintă Guvernul PSD-ALDE în teritoriu, respectiv Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava. Pentru că prefectul Mirela Adomnicăi a lipsit ieri din localitate, fiind plecată la Bucureşti, medalia a fost înmânată subprefectului Silvia Boliacu.

Cinci primării au primit şi câte o placă pentru a marca trecerea armatei române prin aceste localităţi

Primăriile Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Fălticeni şi Rădăuţi au primit, odată cu medalia şi diploma „Meritul Bucovinei”, şi câte o placă memorială pentru a fi amplasată pe clădire, în amintirea faptului că în noiembrie 1918 armata română a trecut prin aceste localităţi. Au mai fost decernate medalii şi diplome pentru Centrul Militar Judeţean, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale, Unitatea Militară Roşu Vatra Dornei Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoş Vodă”, Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Direcţia Silvică, Garda Forestieră, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia pentru Agricultură, Casa Judeţeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Suceava, Oficiul Concurenţei, Biroul Vamal de Frontieră Siret, Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Centrul Cultural „Bucovina”, Aeroportul „Ştefan cel Mare”, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor. Majoritatea acestor instituţii au fost reprezentate la manifestare de directori sau directori adjuncţi.

Consiliul Judeţean a conferit medalia şi altor opt instituţii, care însă nu au avut nici un reprezentant la eveniment: Poliţia de Frontieră, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, APIA, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Secţia Drumuri Naţionale, Biroul Vamal de Interior, Biroul Vamal Dorneşti şi Administraţia Bazinală Apele Siret.