Minor problemă

Minorul în vârstă de 15 ani care a furat o mașină de teren pentru trasee montane la Vatra Dornei, iar după mai puțin de un kilometru a scăpat volanul de sub control, autoturismul răsturnându-se pe calea ferată, nu este la prima problemă pe care o are pe linie judiciară. Recent, luna trecută, același minor, Vasile H., a fost pus sub acuzare de polițiștii dorneni, alături de încă cinci tineri, pentru comiterea a două spargeri pe raza comunei Ciocănești.

Băiatul în vârstă de 15 ani era dat în plasament la o familie din Ciocănești, care însă nu mai dorește să îl țină, după episodul furtului mașinii de la finele săptămânii trecute. În aceste condiții, cei de la Direcția de Protecție a Copilului l-au internat într-un centru de minori de la Fălticeni, măsura fiind deja pusă în aplicate.

Polițiștii judiciariști dorneni au solicitat deja ca minorul să fie expertizat psihiatric, pentru a se stabili dacă are discernământ. Asta pentru că a cumulat deja infracțiuni, însă polițiștii nu au putut lua prea multe măsuri față de el, având în vedere că minorii până în vârstă de 16 ani au răspundere penală limitată.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre faptul că pe strada Podul Verde, la ieşirea din municipiul staţiune spre Iacobeni, este o maşină răsturnată pe calea ferată.

La faţa locului au ajuns pompierii militari dorneni, care au intervenit pentru a scoate maşina răsturnată din gabaritul căii ferate.

Proprietarul maşinii, Bogdan Mândrilă, stă la 700-800 de metri de locul unde a avut loc accidentul. Mașina a fost furată din fața casei acestuia.

Poliţiştii au constatat că autoturismul Suzuki Vitara fusese parcat în faţa casei păgubitului, fără a fi încuiat.

În faţa casei acestuia erau cinci maşini, bărbatul având o afacere cu închirierea de autoturisme pentru trasee montane. Hoțul a lut cheia dintr-o altă mașină, tot neasigurată.

„Pe fondul vitezei neadaptate şi a neatenţiei în conducere, persoana care a sustras autoturismul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, maşina a intrat pe sensul opus de circulaţie, unde s-a răsturnat pe calea ferată”, se arată într-un comunicat al poliţiei judeţene.

Minorul care s-a aflat la volan a fugit de la fața locului, însă a fost identificat ulterior. El avea şi o uşoară stare de ebrietate – 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Paguba a fost estimată de proprietar la 2.300 de euro, atât cât poate dovedi cu acte că l-a costat autoturismul.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru un cumul de infracțiuni în acest caz: furt calificat, tentativă la infracţiunea de furt calificat, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi vătămare corporală din culpă.