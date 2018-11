Sprijin

Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu a iniţiat un proiect de lege prin care de la 1 ianuarie 2019 ar urma să se reducă preţul la lemnele de foc pentru populaţie, prin scăderea TVA de la 19% la 9%. Constantin Daniel Cadariu a subliniat faptul că de prevederile acestei iniţiative legislative vor beneficia patru din cele opt milioane de gospodării ale ţării, adică nu mai puţin de jumătate din populaţia României. Senatorul liberal a precizat că în ultima perioadă, actuala guvernare a generat încă o criză, cea a lemnului de foc, populaţia fiind practic împiedicată, prin meandrele legislative şi preţul inaccesibil, să poată avea acces la lemnul de foc. „Guvernanţii actuali au promis în repetate rânduri că vor rezolva problema, dar nu au făcut nimic, nici în acest caz. Prin actualele norme legislative se încalcă prevederile Codului Silvic care stabileşte că lemnul trebuie să ajungă în mod prioritar la populaţie, pentru asigurarea nevoilor de bază. Preţul lemnului de foc pentru populaţie a devenit mai mare decât preţul lemnului pentru industrie. În România, din opt milioane de gospodării, aproape jumătate se încălzesc iarna cu lemne de foc”, a spus Daniel Cadariu, care a mai adăugat că legislaţia în domeniu este atât de stufoasă, încât a creat confuzie şi a bulversat întreg sectorul forestier.

Senatorul PNL de Suceava a spus că lemnul de foc pentru populaţie, la care face referire prezentul proiect de lege este cel prevăzut în Anexa I a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului, unde se aplică dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn - lemn de foc sub formă de trunchiuri, butuci, ramuri, vreascuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, peleţi sau forme similare.

Cadariu: Această reducere va avea o consecinţă directă în diminuarea cheltuielilor cu utilităţile în gospodăriile populaţiei

Daniel Cadariu a mai precizat că la nivelul Uniunii Europene, statisticile EUROSTAT arată că lemnul pentru foc în statele membre au cote de TVA variabile, cum ar fi Belgia 6%, Luxemburg 8%, Polonia 8%, Franţa 10%.

„Prin proiectul de lege propunem diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populaţie. Propunerea legislativă este în concordanţă cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, unde la Articolul 122, este prevăzut că <Statele membre pot aplica o cotă redusă livrărilor de plante vii sau de alte produse de floricultură, inclusiv bulbi, rădăcini şi produse similare, flori tăiate şi frunze ornamentale, şi livrărilor de lemn folosit ca lemn pentru foc>”, a declarat senatorul PNL de Suceava. El a precizat că prevederile propunerii legislative ar intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, astfel că pentru anul în curs nu există implicaţii asupra bugetului de stat.

Daniel Cadariu consideră că diminuarea de la 19% la 9% a taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc pentru populaţie va avea o consecinţă directă în reducerea cheltuielilor cu utilităţile în gospodăriile populaţiei, ceea ce ar avea un plus valoare prin venituri suplimentare în asigurarea creşterii nivelului de trai.