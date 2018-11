Festivitate

Firma care editează cotidianul „Monitorul de Suceava”, SC Interpress SRL, s-a clasat, şi anul acesta, pe primul loc în cadrul Topului Firmelor – Gala Excelenţei în Afaceri, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. Evenimentul a avut loc ieri seara, la Mandachi Hotel & Spa, Magnificus Plaza, în prezenţa conducerii CCI Suceava şi a celor mai performanţi oameni de afaceri din judeţ. În cadrul topului, SC Interpress SRL Suceava s-a clasat pe primul loc la categoria întreprinderi mici, secţiunea „Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor şi alte activităţi de editare a ziarelor”. De precizat că la Topul Firmelor au fost premiate firmele cu cele mai bune rezultate obţinute în cursul anului 2017. La eveniment au participat preşedintele CCI Suceava, Nicolae Troaşe, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, primarul municipiul Suceava, Ion Lungu, şi rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa.

În cuvântul său, Nicolae Troaşe a spus că la ediţia de anul acesta, peste 1.300 de firme au îndeplinit criteriile pentru a fi premiate. Tot aseară, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a înmânat Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava Ordinul „Meritul Bucovinei”. Flutur a spus că în Anul Centenar „Meritul Bucovinei” a fost acordat instituţiilor reprezentative din judeţ.

Potrivit preşedintelui CCI Suceava, Nicolae Troaşe, şi anul acesta au fost identificate şi promovate companiile sucevene care au fost capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care au obţinut constant performanţe de-a lungul anilor, fiind totodată un eveniment de referinţă pentru comunitatea de afaceri din Bucovina, o carte de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri. Astfel, Topul Firmelor - Gala Excelenţei în Afaceri a reprezentat un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Nicolae Troaşe a adăugat că Topul Firmelor este, de altfel, un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul trecut.

Preşedintele CCI Suceava a subliniat că îl bucură faptul că numărul firmelor care au îndeplinit criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, este într-o permanentă creştere, evenimentul fiind organizat în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerţ şi industrie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor s-a făcut în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial domenii ale Topului precum Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

„Camera de Comerţ şi Industrie Suceava adresează felicitări tuturor firmelor nominalizate anul acesta în Topul Firmelor, considerând că acestea sunt cele care ne fac cinste şi dau măsura dezvoltării economice a judeţului”, a spus Nicolae Troaşe.

Trofeul „Managerul Anului” a fost obţinut pentru al treilea an consecutiv de Vasile Armenean

Tot ieri seara, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2018 au fost acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

Pentru al treilea an consecutiv, Trofeul de Excelenţă pentru managerul anului i-a fost acordat lui Vasile Armenean, manager al companiei Betty Ice Suceava. În cadrul Galei Excelenţei în Afaceri au mai fost acordate următoarele distincţii: Trofeul Creativităţii - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Trofeul „Cea mai mare cifră de afaceri în anul 2017” - Egger România SRL Rădăuţi, „Angajatorul Anului 2017” - Grupul Holzindustrie Schweighofer SRL şi Trofeul „Cea mai extinsă reţea de magazine” - Marelbo Prodcom SRL. CCI Suceava a acordat mai multe trofee de excelenţă pentru 25 de ani de activitate pentru companiile Corsem Impex SRL, Daily Group SRL, Deltafarm SRL, Doxar Grup SRL, Fetcom SRL, Florconstruct SRL, Loial Impex SRL, Superstar Com SRL, Tipografia Celestin SRL şi Ursa Mare Comprod SRL. Au mai fost acordate două trofee de excelenţă pentru 20 de ani de activitate, pentru SC Antonord SRL şi SC Dorna Medical SRL. De asemenea, un alt trofeu de excelenţă a fost acordat partenerului principal al evenimentului, compania Euro Tehnic SRL. Tot ieri au fost acordate şi trofeele speciale pentru parteneriat dinamic şi durabil cu CCI Suceava în anul 2017, acestea fiind primite de AC Mobile SRL, Autotehnorom SRL, Bermas SA, Coloana Prod Com SRL, Dorna Turism SA, Distribution Magi SRL, Dru-Po SRL, Ecuator SRL, Electroconstrucţia Elco Suceava SA, Explora Group SRL, Flaga Lpg SA, General Construct SRL, Killer SRL, Little Star SRL – Automeister, Nicolis Prodcom SRL, Rosar SA, Savcom SRL şi Tipo Lidana SRL.