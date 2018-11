Conferinţa „Exploring the Sensory World of Autism”

Eveniment

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Fundaţia „Ancora Salvării” din Iaşi, a organizat, pe 30 octombrie, conferinţa „Exploring the Sensory World of Autism”, susţinută de dr. Olga Bogdashina, cadru didactic la Universitatea Birmingham din Marea Britanie şi membră a Institutului Internaţional de Autism. În cadrul aceluiaşi eveniment, dr. Olga Bogdashina şi-a lansat cartea „Autismul: Cum devenim părinţi profesionişti. Explorând lumea senzorială a autismului”.

Prin această publicaţie, autoarea îşi propune să vină în ajutorul părinţilor, cadrelor didactice şi specialiştilor care interacţionează cu copii sau persoane adulte care au tulburări de spectru autist, oferind sfaturi simple, exemple practice şi modele de interacţiune adaptate la sistemul senzorial specific autismului. Din partea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, de organizarea evenimentului s-a ocupat asistent universitar doctor Diana Sînziana Duca, care are o colaborare eficientă cu formatorii.

În public, părinţi ai copiilor cu autism

Evenimentul a fost primit cu mare interes atât de comunitatea de cadre didactice din învăţământul special, cât şi din învăţământul de masă, precum şi de alţi specialişti (terapeuţi, asistenţi sociali, psihologi, kinetoterapeuţi etc.). De asemenea, printre cei aproximativ 200 de participanţi la conferinţă, s-au numărat şi părinţi ai copiilor cu autism, care au avut prilejul să descopere informaţii actualizate legate de cercetarea în domeniu, idei de lucru şi intervenţie în cazul acestei probleme, dar şi o poveste de viaţă bazată pe experienţa personală a dr. Bogdashina, cea de a fi părinte a doi copii cu tulburări de spectru autist. În plus, dr. Olga Bogdashina are o experienţă vastă în cercetarea din domeniul autismului, este autoare a 12 cărţi (traduse în 14 limbi) care vizează diferite aspecte ale autismului şi este formator în cadrul Institutului Internaţional de Autism pentru zona Europei şi Mexicului.

Frustrare, izolare, discriminare şi excludere

Lector univ. dr. Codruţ Şerban, de la Serviciul de Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, a transmis printr-un comunicat de presă că „activitatea a reprezentat, atât pentru studenţii USV, cât şi pentru ceilalţi participanţi, o sursă de inspiraţie personală şi profesională cu privire la abordarea copiilor şi adulţilor cu autism, plecând de la prezumţia că modul de manifestare al acestor persoane este o reflectare a unui sistem senzorial diferit de cel al oamenilor tipici”.

În aceste condiţii, se poate trage concluzia că tot ceea ce fac persoanele cu autism este normal, logic şi în echilibru cu modul lor personal de a simţi şi percepe lumea din jur. „Din păcate însă, de cele mai multe ori, maniera lor aparte de a primi şi oferi semnale dinspre şi înspre mediu nu se potriveşte cu filtrele senzoriale şi perceptive ale majorităţii, ceea ce duce la frustrare, izolare, discriminare şi excludere”, au concluzionat cadrele didactice implicate în organizarea evenimentului.