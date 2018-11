Terorizat de talibani

Povestea de viață a unui concurent din sezonul 6 al emisiunii „Chefi la cuțite” i-a lăsat fără grai pe guralivii chefi din juriu - Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu.

Ali Bejzat, un concurent în vârstă de 26 de ani, originar din Afganistan, cu un simpatic accent moldovenesc, căpătat la Centrul de Refugiați din Rădăuți, le-a povestit celor din juriu șocanta sa poveste de viață.

Bucătar de meserie, acesta s-a apucat de muncă de tânăr, lucrând pentru armata americană din Afganistan.

„Pe unde o iei, pe ce drum o iei...explodează bomba! Ne-au prins talibanii pe drum, pe șofer l-a tăiat, a tăiat și o fetiță de 9 ani, a decapitat-o. Au dat foc mașinii, pe mine m-au luat și am crezut că mor. M-au lăsat să merg acasă, dar m-au amenințat că voi muri dacă mai muncesc pentru armată. Când talibanii s-au întors după mine, pe mine nu m-au găsit, dar l-au omorât pe tata...Am luat diplomă de bucătărie și am venit în România. Nu mai am voie în Afganistan, sunt în azil politic. Îmi văd frații doar pe internet. Le mai trimit bani”, a mărturisit concurentul.

A fugit din țara lui, a stat 16 ore nemâncat și nebăut, ascuns într-un tir. Șoferul nu a știut că există refugiați în mașină și așa Ali a ajuns la Rădăuți, la Centrul de Refugiați, unde a învățat meserie și limba română.

Acum locuiește de opt ani în România, unde este pizzer calificat.

„Sunt foarte fericit, aici e foarte liniștit. Dacă voi câștiga marele premiu din emisiune vor deschide o afacere ca să îi ajut pe orfanii români. Românii m-au ajutat pe mine foarte mult, să învăț limba și meseria, așa că acum simt că e rândul meu să îi ajut. Eu cum am trăit până acum, cu ceea ce am, pot trăi și de acum încolo”, a zis concurentul.

Ca să îi cucerească pe chefi, concurentul a gătit kabuli palaw cu kebab, o rețetă specială cu arome exotice, care i-a asigurat participarea mai departe în concurs.