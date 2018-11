Inițiativă

Managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, preotul Teodor Brădăţanu, a solicitat, şi Consiliul Local Fălticeni a aprobat în unanimitate în şedinţa din 30 octombrie, iniţierea procedurii de acordare, instituţiei pe care o conduce, a titulaturii de muzeu de importanţă naţională, ca o datorie morală faţă de maestrul Ion Irimescu.

Aşa cum am aflat de la Teodor Brădăţanu, motivarea cererii de a clasifica Muzeul de Artă "Ion Irimescu" în muzeu naţional survine în urma unui lung demers început de maestrul Ion Irimescu şi continuat de conducerea muzeului, de autorităţi şi de marcanţi oameni de cultură. Chiar şi în acest an, în luna februarie, la evenimentul „Irimescu 115”, în faţa reprezentanţilor autorităţilor locale, ai Instituţiei Prefectului, ai Parlamentului României şi ai Ministerului Culturii, profesorul universitar Ioan Opriş şi scriitorul Grigore Ilisei au explicat că împlinirea dorinţei maestrului Irimescu de a ridica muzeul la rang de muzeu naţional şi a-l transforma în Centru naţional de studii, cercetări şi creaţie nu reprezintă doar datoria noastră morală faţă de maestrul Irimescu şi o obligaţie juridică izvorâtă dintr-un lung şir de documente, ci şi o restituire a valorii pe care acest muzeu o are în cultura românească şi europeană.

„Este impropriu ca un muzeu de o asemenea valoare patrimonială să rămână la statutul de muzeu municipal şi prin aceasta să se creeze un deficit de imagine Municipiului Fălticeni şi să fie diminuat prestigiul acestei urbe cu o bogată moştenire culturală. Este vorba de o inechitate existentă care ar putea fi îndreptată, şi mai cu seamă se cuvine ca aceasta să se întâmple în an centenar”, a precizat managerul Teodor Brădăţanu.

Această titulatură de muzeu de importanţă naţională atrage după sine şi posibilitatea unui nou finanţator sau a dublei finanţări, ceea ce ar însemna pentru Primăria Fălticeni o scădere a cheltuielilor.

O colecţie unicat la nivel naţional

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, înfiinţat în 1974, găzduiește cea mai mare colecţie de autor din România: peste 300 de sculpturi, aproximativ 1.000 de desene și circa 1.500 de volume.

„Având în vedere valoarea maestrului Ion Irimescu şi faptul că în patrimoniul Muzeului de Artă <Ion Irimescu> Fălticeni se află bunuri culturale mobile ce constituie o colecţie unicat la nivel naţional, nu este suficient ca acest muzeu să fie de interes local sau judeţean. Am început demersurile necesare pentru acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională şi implicit a preluării unor părţi din fondurile necesare pentru funcţionarea muzeului. Suntem la pasul imediat următor prin care solicităm Ministerului Culturii și Identităţii Naționale obţinerea avizului tuturor comisiilor competente de acordare a titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului <Ion Irimescu>.

Potrivit Ordinului nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor”, a precizat primarul Cătălin Coman.