ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT

SC Ritmic COM S.R.L, cu sediul in localitatea Ilișești, Str. FS nr. 768, județul Suceava derulează, începând cu data de 12.10.2018, proiectul „Achiziție echipamente pentru reciclare in cadrul Ritmic COM SRL” – cod SMIS 116768, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 6,223,353.55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3,184,004.68 lei. Valoarea finanțării nerambursabilă din FEDR este de 2.706.403,98 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Ilișești, Str. FS nr. 768, județul Suceava, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este de atingere si consolidare a calității de lider in reciclarea deșeurilor municipale a SC Ritmic COM S.R.L.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Persoană contact: Costel Corneanu,

Telefon: 0731 223 300

e-mail: corneanuritmic@yahoo.com

Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene www.mdrap.ro

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est www.adrnordest.ro.