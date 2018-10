Complet de divergenţă

Ultima persoană judecată în dosarul în care un fost poliţist sucevean a fost trimis în puşcărie pentru o perioadă de aproape 7 ani le dă bătăi de cap magistraţilor de la Curtea de Apel Suceava. Cei doi judecători care au analizat apelul depus de turcul Nihai Palabiyik nu au ajuns la un consens privind soluţia ce urma a fi dată, aşa încât s-a ajuns la formarea unui complet de divergenţă.

Asta înseamnă că în acest dosar care a fost repus pe rol va intra un al treilea judecător, care va înclina balanţa spre una din cele două soluţii avute în vedere de magistraţii care au avut opinii diferite. În primă instanţă, Nihai Palabiyik a fost condamnat la 1 an şi 4 luni cu suspendare sub supraveghere, pentru dare de mită, dar soluţia de atunci nu era definitivă.

Turcul s-a căpătuit cu aceste probleme după o serie de „afaceri” cu ofiţerul Vasile Florin Popescu, din cadrul SIC Suceava. Poliţistul a cerut 500 de euro pe data de 30 aprilie 2015, bani pe care i-a şi primit câteva zile mai târziu de la cetăţeanul turc care are afaceri în România.

„A pretins, direct şi pentru sine, şi a primit, prin intermediul unei alte persoane, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, suma de 500 euro de la inculpatul Palabiyik Nihat, persoană faţă de care anterior efectuase acte de cercetare penală, iar pentru a obţine această finalitate, a uzat de ascendentul moral conferit de această împrejurare, reliefând ajutorul acordat în acea cauză penală şi a invocat, în mod nereal, calitatea sa de ofiţer <la investigaţii criminale la DIICOT>”, au arătat anchetatorii.

Subcomisarul Popescu şi-a încercat norocul cu cetăţeanul turc încă o dată şi a solicitat alţi 500 de euro pentru a-l proteja ulterior, bani pe care nu i-a mai primit însă.

La scurt timp după ce a perfectat „afacerea” cu Palabiyik, tot în luna mai 2015, ofiţerul a cerut 1.000 de lei de la o altă persoană pe care o cercetase, uzând de ascendentul moral conferit de această împrejurare şi reliefând un pretins ajutor acordat acestuia în ceea ce priveşte modalitatea favorabilă de soluţionare a cauzei care-l privea.

Soluţii finale pentru alţi inculpaţi din acelaşi dosar

Dacă pentru Palabiyik procesul nu s-a încheiat, pentru ceilalţi inculpaţi din dosar totul este limpede de mai multe luni. Magistraţii de la Curtea de Apel Suceava au dat verdictul final în dosarul în care au fost judecaţi poliţistul Florin Vasile Popescu, de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, şi preotul Vasile Daniel Merlă, de la Parohia „Sf. Ioan” din Siret, dar şi alte două persoane care au oferit mită.

Pentru Florin Vasile Popescu soluţia judecătorilor suceveni a venit ca o lovitură de ciocan. Dacă la prima instanţă el a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, de 2 ani, 5 luni şi 3 zile cu suspendare sub supraveghere, în apel lucrurile s-au schimbat dramatic. Subcomisarul Popescu trebuie să stea la puşcărie pentru o perioadă de 6 ani şi 10 zile, după ce a fost găsit vinovat pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, trafic de influenţă şi fals în declaraţii.

Interesant este că celelalte trei persoane judecate în acest dosar au rămas cu pedepsele iniţiale, toate cu suspendare sub supraveghere, respectiv preotul Vasile Daniel Merlă - 1 an şi 4 luni, Ovidiu Stănescu - 1 an şi 4 luni, Busuioc Stănescu - 1 an şi 4 luni.

Şpaga dată în toaletă şi în parc

Cazul care l-a „înfundat” pe poliţist a fost cel al unei tentative de omor din parcarea Shopping City. „În perioada octombrie 2015 – 18 noiembrie 2015, cu intenţie, a pretins, în mod direct şi pentru sine, suma de 500 de euro, din care a primit efectiv suma de 300 de euro, de la inculpatul Stănescu Ovidiu, zis <Marius>, şi Stănescu Busuioc, zis <Dragoş>, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui judecător din cadrul Tribunalului Suceava – Secţia Penală învestit cu soluţionarea unei cauze penale privind săvârşirea unei infracţiuni de tentativă de omor de către cumnatul inculpatului Stănescu Ovidiu, promiţând că îl va determina pe magistrat, inclusiv prin intermediul a două persoane, dintre care una avea calitatea de judecător la Tribunalul Suceava, să adopte o soluţie favorabilă în acea cauză, respectiv să dispună punerea în libertate a persoanei respective sau condamnarea sa la o pedeapsă mai blândă”, se arăta în comunicatul DNA Suceava.

Interesant este că prima tranşă de bani s-a dat în toaleta Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Florin Popescu a încercat să fie cât mai discret, iar pentru a nu fi filmat sau observat l-a chemat pe Ovidiu Stănescu în toaletă, acolo unde a primit cei 300 de euro. A doua tranşă din şpagă, în valoare de 700 de lei, a fost oferită în parcul de la Universitate, ocazie cu care s-a realizat şi flagrantul soldat cu reţinerea ofiţerului, iar mai apoi arestarea sa pentru o perioadă de 30 de zile.