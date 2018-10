Eveniment

Sâmbătă şi duminică a avut loc la Rădăuţi ultima întâlnire a iubitorilor şi colecţionarilor de vehicule de epocă din acest an, Retro Parada Toamnei. Evenimentul s-a desfăşurat simultan în peste 40 oraşe din ţară, sub egida Retromobil Club România, fiind unic în lume prin faptul că se desfăşoară simultan în întreaga ţară şi reuneşte peste 800 de vehicule istorice.

În judeţul Suceava, peste 30 de autoturisme de epocă au fost expuse duminică, 21 octombrie, în parcarea din centrul municipiului Rădăuţi, spre deliciul cunoscătorilor în domeniu, dar şi al localnicilor. Manifestarea a fost organizată de Retromobil Club Suceava împreună cu o comunitate mare de pasionaţi de maşini vechi din acest oraş, care au participat şi la expoziţiile organizate în acest an, în mai multe localităţi din judeţ şi din ţară.

Retro Parada Toamnei a încheiat anul expoziţional

Iulian Todirică, reprezentantul Retromobil Club România, a declarat: „Este o activitate inclusă în calendarul Retromobil Club România, iar cu Retro Parada Toamnei încheiem anul expoziţional şi competiţional 2018. Retro Parada Toamnei se desfăşoară în toate judeţele din România, iar noi am ales Rădăuţiul pentru al doilea an consecutiv. Toate maşinile sunt ale noastre, sunt frumoase şi nu aş putea să spun că una este mai bună decât alta. Fiecare ţine la maşina lui, fiecare maşină are o istorie a ei. Toate maşinile sunt cunoscute deşi nu sunt închiriate pentru a participa la diverse evenimente, colecţionarii nu le dau, dar există şi un segment de maşini care merg la evenimente, în special replicile care se pretează mai bine. Acestea sunt numai maşini de colecţie. Activitatea expoziţională a Retromobil Club Suceava va fi reluată în luna aprilie 2019, cu Retro Parada Primăverii, care va avea loc la Iulius Mall Suceava”.

Au fost expuse maşini europene, asiatice şi americane

Pe lângă tradiţionalele maşini la care aveau acces, în anii Epocii de Aur, şi oamenii de rând, cum ar fi Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia 500 Lăstun, Vartburg 353S sau Fiat 1500 L, au putut fi admirate şi Volvo P544 1962, VW Beetle din 1964, Opel Rekord din 1967, Cadillac Eldorado din 1976 şi Chrysler New Yorker din 1977, Mercedes 220D din 1971, Toyota, Audi 80 CC, Land Rover Santana, dar şi alte modele pe care pasionaţii de automobile cu parfum de istorie au dorit să le arăte curioşilor, o parte dintre ele fiind şi vedetele Raidului Moldovei (Iaşi – Chişinău – Iaşi), un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, organizat în zilele de 22 şi 23 septembrie 2018.

Viorel Romaniuc, vicepreşedinte Retromobil Club Suceava, a venit la expoziţie cu o parte dintre numeroasele maşini pe care le deţine, dar şi cu întrega familie, soţia şi cei doi băieţi, unul dintre ei posesorul unei maşini româneşti puţin văzută pe şoselele României, Dacia 500 Lăstun din 1988, fabricată într-un număr limitat de exemplare.

“Această Dacia 500 Lăstun este folosită zilnic de copilul meu, este mică, este foarte bine întreţinută şi funcţionează impecabil. Eu am la expoziţie cu un Vartburg 1988, tot o maşină rară, cu motor în doi timpi care funcţionează cu amestec de benzină cu ulei şi care funcţionează foarte bine”, ne-a spus Viorel Romaniuc.

“Aceste maşini necesită o întreţinere constantă”

Suceveanul Andrei Iacob a fost prezent în expoziţie cu două autoturisme Mercedes.

“Aceste maşini necesită o întreţinere constantă, mai tot timpul trebuie făcut ceva la ele fie cosmetic, fie mecanic, pentru a le avea în perfectă stare de funcţionare şi a pleca oriunde la drum cu ele. Este o pasiune destul de costisitoare ca buget şi ca timp, dar frumoasă, mai ales când sunt evenimente şi este admirată munca noastră. Aceasta este satisfacţia cea mai mare”, a precizat Andrei Iacob

Aşa cum am aflat de la colecţionarii rădăuţeni, Mercedesurile, modelele anilor ’60, ’70, erau foarte reuşite, produsul de serie ajungea pe banda de montaj abia după aproape şapte ani de teste.

“Sunt modele care au trei milioane de kilometri parcurşi fără service, doar cu reviziile făcute în reprezentanţă. Aşa de bune erau încât nu se defectau şi în anii ‘70 fabrica germană risca să intre în faliment”, ne-a spus unul dintre colecţionari.

În cadrul evenimentului, pe lângă expoziţia de vehicule istorice, a avut loc şi o paradă a acestora pe traseul Rădăuţi - Horodnic de Sus