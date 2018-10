Protest

Câţiva locuitori ai oraşului Liteni s-au adunat ieri dimineaţă în preajma podului care face legătura dintre Liteni şi Roşcani, facilitând în acelaşi timp legătura cu judeţul Botoşani, pentru a protesta faţă de starea în care se află podul şi excavările făcute în zona albiei râului. Chiar dacă protestul organizat a adunat doar câţiva locuitori din Liteni şi Roşcani, aceştia sunt hotărâţi să atragă în continuare atenţia asupra neregulilor sesizate de ei în zonă, mergând până la acţionarea în judecată a celor responsabili.

Oamenii s-au adunat la pod, unde se pare că sunt cele mai mari probleme

În ciuda faptului că protestul organizat lângă pod a fost anunţat autorităţilor, la locul fixat nu s-au adunat mai mult de 3-4 oameni din Liteni şi Roşcani, care au vrut să ne arate cum se prezintă podul şi circulaţia grea peste acesta. Ei acuză autorităţile că la doar cinci ani de la repunerea lui în funcţiune, acesta stă să se prăbuşească din cauza abuzurilor în ceea ce priveşte excavările în albia râului şi a proastei întreţineri a acestuia. Ștefan Florescu, cel care a organizat protestul, ne-a relatat despre nenumăratele lui încercări de a atrage atenţia autorităţilor locale, judeţene şi chiar celor de la nivel central, despre colapsul la care se poate ajunge:

”Podul la ora actuală este într-un foarte mare pericol şi nu numai podul, pentru că în ultimii ani s-a excavat atât de mult, se excavează şi se fură balast de către angajaţii celor trei balastiere care au rămas în Liteni, de ne-au lăsat pe noi fără apă în fântâni şi au distrus luncile Sucevei şi Siretului. Am depus 46 de pagini la prefectură şi am primit în râs 3 pagini de răspuns. Pentru că nu face nimeni nimic, a fost trimis de la prefectură un consilier juridic, un anume Cotin, acest individ fiind cel care rezolvă toate problemele murdare ale judeţului Suceava. Problemele podului sunt foarte mari, la pila asta lucrurile sunt foarte grave. Eu am fost la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi un inginer de acolo mi-a spus că a fost şi a fotografiat, lucrurile sunt foarte grave, dar nimeni nu vrea să facă nimic. Se vede clar că se duce betonul de pe el, aici, la un moment dat, la un şoc mai puternic, se va surpa. Podul poate să se strice chiar acum dacă trece o maşină supraîncărcată sau poate să mai dureze o bucată de timp. Dar de stricat se va strica pentru că nu se înţelege că nu trebuie să se mai excaveze, iar noi îi vom da în judecată pe aceşti indivizi cu balastierele.”

Excavări pe timp de noapte şi trafic greu care afectează casele oamenilor din zonă

Șubrezenia podului constituie principala problemă a celor veniţi să protesteze, dar cauzele acesteia trebuie căutate în alte aspecte relatate de cei ajunşi lângă pod. Gheorghe Știrbăţ, un cioban din Roşcani, ne-a povestit:

”Se excava pe timp de noapte, iar ziua era linişte. Noaptea veneau utilajele, iar ziua plecau, nu mai vedeai nimic. Se excava mai sus de pod la 100 de metri, o sută şi ceva şi apoi se nivela, pentru ca să nu se mai observe. Asta a afectat ceea ce se vede, amândouă (pile-n.r.) pleacă, viaţă lungă nu mai au, s-a terminat. Și dacă m-am dus la primar de atâtea ori, nu face nimic. Ce şanse mai are podul ăsta, că a durat o dată 5 ani de zile să-l refacă, acum cât are să mai dureze?”

Mihai Achiţei, pensionar din Liteni, se confruntă ca mulţii alţii cu o problemă legată de traficul greu prin oraş, susţinut mai ales de autocamioanele de zeci de tone care transportă balast: ”Traficul greu mi-a deteriorat casa, sunt fisuri şi suntem în pericol. De asta am vrea să se devieze traficul greu, să nu mai treacă prin centrul oraşului. Pentru asta ar exista soluţia să se modernizeze, să se betoneze drumul paralel cu linia ferată, care este pe partea stângă, cum vii din Suceava. Să se dea drumul la traficul greu pe acolo şi să nu mai treacă prin centrul oraşului.”

Responsabilii Apelor Române spun că în zona podului excavările au încetat de ani buni

Starea podului a creat îngrijorare nu numai locuitorilor din zonă, dar şi proprietarilor acestuia, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, a cărei conducere a fost sesizată de mai multe ori despre starea tehnică a acestuia. Una dintre pilele centrale ale podului a fost afectată grav, după ce baza acesteia a fost spălată de apele învolburate, iar o alta de lângă ea are un început accentuat de eroziune. Daniel Drăgoi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, ne dă însă garanţii că săpăturile în zonă au încetat de ani buni, viiturile din ultimii ani fiind cauza cea mai probabilă a pagubelor:

”Cei care fac reclamaţii acolo, îl reclamă de fapt pe primarul din Liteni, după ce a fost dată prin notificare o aprobare a primăriei de a face decolmatare şi regularizare în zonă, dar la circa 1 kilometru în aval faţă de pod. În urma tuturor reclamaţiilor făcute de sătenii din Liteni, noi am trimis echipe în teren, însă cele relatate nu s-au confirmat. Nu am date nici despre faptul că s-ar face excavări în albia râului, pe timp de noapte. Săpăturile care se văd astăzi sunt săpături vechi şi nu a mai intrat nimeni de ani buni să excaveze în zonă. De o perioadă bună de timp, nici Consiliul Judeţean Suceava nu a dat nici un aviz de decolmatare în zona apropiată podului de peste apa Sucevei.”

Podul care traversează râul Suceava între localităţile Liteni şi Roşcani a fost rupt de ape în timpul inundaţiilor din vara anului 2010, fiind nevoie de 3 ani pentru repunerea lui în funcţiune, la finele lunii august a anului 2013. Problemele de proiectare şi lipsa finanţării au constituit atunci principalele piedici care au făcut ca cele două segmente de pod prăbuşite să fie înlocuite într-o perioadă de 3 ani de zile. În primăvara anului 2013, exasperaţi de faptul că lucrările stagnau, 150 de oameni din Liteni au blocat drumul naţional care face legătura între Suceava şi Dolhasca, fiind nevoie de intervenţia prefectului de atunci, pentru calmarea spiritelor şi finalizarea lucrărilor.