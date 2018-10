Dosar închis

Cinci suceveni care au fost trimişi în judecată în urmă cu cinci ani sub acuzaţia că au făcut parte dintr-o grupare care a dus mai multe minore în Grecia şi le-a obligat să se prostitueze au aflat ieri verdictul final. Magistraţii de la Curtea de Apel Suceava au încetat procesul penal faţă de toate cele cinci persoane, iar hotărârea este definitivă.

Ioan Bulboacă, avocatul care i-a reprezentat pe doi dintre cei trimişi în judecată în acest dosar, a explicat şi motivele pentru care s-a ajuns la încetarea procesului penal. “Noi am depus la dosar o hotărâre a Curţii de Apel din Atena, prin care am demonstrat că un proces care viza aceleaşi infracţiuni s-a derulat şi în Grecia. Acel proces s-a încheiat cu achitarea tuturor celor în cauză. Or, în această situaţie ne aflăm în faţa a ceea ce se numeşte autoritate de lucru judecat şi soluţia dată de Curtea de Apel Suceava nu putea fi alta”, a arătat avocatul Ioan Bulboacă.

Faptele ar fi fost comise începând cu toamna lui 2011, iar anchetatorii au adunat probe în acest caz din februarie 2012. Victimele aveau în jur de 16-17 ani şi ar fi fost momite cu locuri de muncă bine plătite în Grecia. Conform anchetatorilor, pentru a fi convingători, cei vizaţi le băteau pe fete şi le ameninţau cu moartea, în timp ce de „educarea” lor privind modul de abordare a clienţilor se ocupa femeia membră a grupării.

Trafic de persoane şi constituire de grup organizat, acuzaţiile pentru care a avut loc procesul

Din februarie 2012, poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava, sub coordonarea unui procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava, au efectuat cercetări faţă de Mihai Adrian Doboş, zis Michi, şi faţă de Daniela Grigorescu, fostă Syed, ambii din municipiul Suceava, consideraţi capi ai grupării, sub aspectul comiterii infracţiunilor de „trafic de persoane”, „trafic de minori” şi „iniţiere şi constituire a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”. Pe parcurs s-au adunat indicii că cei doi au mai avut trei complici, care au avut şi ei sarcini prestabilite în comiterea de infracţiuni. Cei trei complici trimişi în judecată sunt Daniel Gheorghe Doroftei, zis „Ţuri”, din municipiul Fălticeni, Constantin Cătălin Vîrlan, din municipiul Paşcani şi Ioan Burcea, zis „Nelu”, din municipiul Suceava.

A plecat din ţară ca să se angajeze ca barman şi a ajuns prostituată

Conform anchetei poliţiştilor de la „Crimă Organizată”, în octombrie 2011, sub promisiunea falsă a oferirii unui loc de muncă în calitate de barman, Daniela Grigorescu ar fi racolat din județul Suceava o minoră în vârstă de 16 ani, pe care ulterior a transportat-o în Grecia, în Atena. Aici, alături de celălalt pion important al grupării, aşa cum au considerat procurorii DIICOT Suceava, Mihai Adrian Doboş, i-a procurat fetei un act fals de identitate, după care a transportat-o pe insula Creta, la un bar administrat de doi greci. Timp de aproximativ cinci luni, fata ar fi fost obligată să se prostitueze, iar banii au ajuns la membrii grupării.

În februarie 2012, Daniel Gheorghe Doroftei, zis „Ţuri”, ar fi păcălit o altă tânără din Suceava. Sub pretextul începerii unei relaţii de prietenie şi profitând de situaţia financiară precară a fetei, bărbatul ar fi dus-o în Grecia, la un loc de muncă bine plătit. Inculpatul a luat legătura cu Ioan Burcea, care se afla în Grecia. La indicaţiile acestuia, victima ar fi fost preluată de alt inculpat, Constantin Cătălin Vîrlan. După ce i s-au confiscat buletinul şi paşaportul, fata a ajuns în acelaşi bar din Grecia, unde a fost exploatată sexual timp de patru zile. Împotrivirea extremă a victimei a dus la aplicarea de bătăi crunte şi ameninţări cu moartea, arată anchetatorii. În bar victima era supravegheată de Daniela Grigorescu, care îi dădea indicații cu privire la modul în care să se comporte și să racoleze clienții. Coşmarul fetei s-a terminat după doar patru zile, în condiţiile în care în noaptea de 9 spre 10 martie 2012 autorităţile elene au descins în club. Aici, pe lângă cele două victime amintite mai sus, poliţiştii au mai găsit încă trei, una din România şi două din Grecia. La vremea respectivă, doi greci au fost arestaţi preventiv.