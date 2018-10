Ajuns după gratii

Inconștiența unui tânăr de 26 de ani de a se urca beat la volan fără a deține un permis de conducere a dus la producerea unui accident, cel de la volan fiind cercetat acum pentru comiterea mai multor infracțiuni. În urma probelor administrate de polițiști, aceștia au luat măsura reținerii tânărului în spatele gratiilor pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat în continuare sub control judiciar.

Luni dimineață, în jurul orei 09.00, în timp ce se afla la volanul unui autoturism Daewoo Cielo pe un drum județean din localitatea Poiana Micului a comunei Mănăstirea Humorului, Traian T., din comuna Frumosu, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a pătruns pe contrasens și s-a oprit în șanțul de pe partea stângă a șoselei. Un echipaj de poliție ajuns la fața locului l-a testat pe cel găsit la volan, aparatul etilotest înregistrând o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor făcute asupra bazei de date a poliției, s-a constatat faptul că cel care intrase cu mașina în șanț nu are permis de conducere pentru nici o categorie auto. În același timp, în timpul audierilor, tânărul de 26 de ani le-a spus polițiștilor că autoturismul condus aparține unchiului său, din comuna Mănăstirea Humorului, mașina fiind luată de la domiciliu fără știrea acestuia. Pe numele celui care a produs accidentul a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, „conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „furt în scop de folosință”. În timpul continuării cercetărilor, în după-amiaza aceleiași zile a fost emisă pe numele tânărului o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei de marți, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au luat măsura cercetării acestuia sub control judiciar.

Rănit după ce, beat fiind, s-a răsturnat cu motoscuterul pe șosea

În seara care a urmat, un bărbat de 33 de ani din comuna Calafindești s-a răsturnat cu scuterul pe un drum comunal din localitate. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21.00, în timp ce Maxim D. se deplasa cu un scuter Honda pe un drum comunal. La un moment dat, din cauza consumului de alcool, bărbatul a pierdut controlul vehiculului și a căzut pe șosea, lovindu-se în zona capului. Testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate şi probe de sânge la spital. Verificările în baza de date a poliției au relevat faptul că cel care comisese accidentul circulase fără permis de conducere. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducere fără permis și vătămare corporală din culpă.