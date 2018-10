COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. TIPO-LIDANA S.R.L., cu adresa în Mun. Suceava, Calea Unirii nr. 35, jud. Suceava, cod poștal 720165, a semnat Contractul de finanțare în data de 14.09.2018pentru proiectul „EXTINDEREA CAPACITATII S.C. TIPO-LIDANA S.R.L.”, Cod SMIS 114914, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.979.503,50 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.118.096,77 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este extinderea capacitatii de prestare servicii de tiparire existente a S.C. TIPO-LIDANA S.R.L. si cresterea calitatii serviciilor de tiparire prestate.

Obiectivele specifice ale proiectului

Extinderea capacitatii la S.C. TIPO-LIDANA S.R.L., prin achizitia a 2 utilaje noi si performante ce vor fi utilizate in cresterea volumului de servicii de tiparire prestate si a calitatii serviciilor de tiparire prestate si crearea unui nou loc de munca la finalul implementarii proiectului, in scopul constituirii unei echipe profesionale eficiente. Noul loc de munca este de tipograf print digital si offset, cod COR 732215, va fi ocupat de o persoana dintr-o categorie din mediul defavorizat. Adaptarea sistemului de management la cerintele moderne in domeniul serviciilor de tiparire, prin achizitia de active necorporale, care constau intr-un pachet software pentru managementul activitatii de tiparie, recertificarea sistemului de management al calitatii si al sistemului de management de mediu precum si certificarea serviciului de tiparire si participarea firmei la targuri de profil la nivel international. Achizitionarea unor servicii care vor asigura implementarea proiectului in conditii de performanta. Astfel vor fi achizitionate servicii de audit, consultanta si publicitate. Serviciile sunt absolut necesare pentru implementarea corecta a proiectului.

Perioada de implementare a proiectuluieste de 40 luni, respectiv între data 02.03.2017 și data 30.06.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin achizitia celor 2 utilaje noi pentru activitatea de tiparire, va avea loc o crestere a productivitatii muncii, concomitent cu reducerea costurilor de productie si cresterea substantiala a calitatii produselor finale si in final va avea loc o crestere a eficientei activitatii de tiparie, care va avea ca efect cresterea gradului de competitivitate al tipografiei. Piata serviciilor tipografice este in continua dezvoltare, iar cerintele calitative sunt din ce in ce mai ridicate. De asemenea, se constata ca exista un numar din ce in ce mai mare de clienti care dispun de resurse financiare si doresc servicii de calitate ridicata. Pentru acestia, nu este prioritar pretul ci calitatea serviciului, respectiv o durata de timp cat mai mica de realizare a produsului comandat a fi executat. Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect sunt de ultima generatie, avand o productivitate foarte mare, asifel incat comenzile vor putea fi onorate intr-un timp cat mai scurt si la o calitate foarte buna. Din acest motiv, investitia propusa prin proiect vizeaza pe langa cresterea calitatii si cresterea corespunzatoare a volumului serviciilor de tiparire ce pot fi prestate.

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați S.C. TIPO-LIDANA S.R.L.la telefon. 0722.331.510, e-mail: Tipo.lidana.2017@gmail.com, Administrator: Dan Agheorghicesei.