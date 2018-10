Doar întâmplare?

O analiză interesantă a poliţiştilor dorneni arată că porţiunea DN 17 de la Poiana Stampei până la limita cu Bistriţa-Năsăud, una pe care au avut loc în ultimii ani foarte multe accidente mortale, a fost ocolită total în 2018 de accidente grave. În urmă cu câteva luni de zile, în debutul verii, pe acest sector de drum a fost turnat un strat de suplimentar de asfalt, de uzură, aşa cum poliţia rutieră a solicitat încă din anul 2013. Respectivul strat de asfalt a fost solicitat insistent tocmai pentru că s-a observat de-a lungul timpului că în condiţii de carosabil ud, des întâlnit într-o zonă montană înaltă, aderenţa de pe carosabil scade. Viteza neadaptată la un astfel de carosabil ud a dus la mai multe accidente.

Subcomisarul Niculiţă Vasile Amor, împuternicit şef al Poliţiei municipiului Vatra Dornei, a precizat că anul trecut, pe sectorul de la intrarea în judeţ dinspre Bistriţa şi până la Poiana Stampei au avut loc opt accidente rutiere, soldate cu trei morţi, trei răniţi grav şi trei răniţi uşor. Şi în anii anteriori a avut loc cel puţin câte un accident mortal, cu un alt vârf în 2014, când au avut loc şapte accidente grave, soldate cu trei morţi şi şase răniţi grav.

În anul 2018, până acum, pe acelaşi sector de drum nu a avut loc nici un accident rutier grav.

Sigur că nimeni nu poate veni cu certitudini legate de influenţa stratului suplimentar asupra numărului de accidente, însă totuşi aceste date pun ceva semne de întrebare şi aduc argumente în plus celor care au solicitat acest strat suplimentar.

Acest sector de drum este unul de tranzit, cu mulţi şoferi din alte zone ale ţării, astfel că succesiunile de curbe periculoase pot pune mari probleme, cu atât mai mult în caz de vreme rea şi carosabil ud.

Covor asfaltic nou pe 33 de kilometri

Lucrări majore care au presupus turnare de covor asfaltic nou s-au realizat în acest an pe porţiunea Mestecăniş – Valea Putnei şi la Poiana Stampei, în zona de ieşire din judeţ, în total fiind vorba de 33 de kilometri de şosea.

Lucrările au fost executate de firmele cu care are încheiate contracte Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Cele două zone nu au fost alese întâmplător.

Poliţiştii rutieri de la Vatra Dornei au sesizat încă din 2013 că o parte dintre accidentele care au avut loc pe Mestecăniş şi la limita dintre judeţul Suceava şi Bistriţa-Năsăud ar putea fi favorizate şi de aderenţa scăzută de pe carosabil. Problemele se făceau resimţite mai ales pe timp de ploaie, când şoferi care nu adaptau viteza la condiţiile de drum îşi scăpau maşinile de sub control.

Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comandat şi efectuat inclusiv o expertiză cu privire la gradul de rugozitate al şoselei. Concluzia a fost că şoseaua nu are o aderenţă sub limita prevăzută de normele tehnice, însă toată lumea a fost de acord că un strat suplimentar de asfalt poate fi o măsură de siguranţă în plus pentru participanţii la trafic.

La Poiana Stampei există de câţiva ani şi o machetă care imită o maşină cu radar, care şi-a dovedit şi ea eficienţa.

Poliţiştii de la Vatra Dornei acţionează din acest an în trafic cu două autospeciale cu radar şi un radar pistol, faţă de doar un singur radar cât aveau în anii precedenţi.