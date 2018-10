Recomandări

Odată cu venirea sezonului rece, din dorinţa de a mai adăuga câteva grade la temperatura din locuinţe, mulţi suceveni apelează la aparate de încălzit electrice. Din păcate, „inventivitatea” unora duce la tragedii, fie că vorbim de decese cauzate de reșouri improvizate, fie de intoxicaţii în urma unor incendii provocate de scurtcircuite la instalația electrică supraîncărcată. Aşadar, aspecte cărora nu le acordăm prea mare importanţă pot duce la incidente cu urmări catastrofale, frecvent cu urmări ireparabile atunci când este vorba despre sănătatea şi viaţa oamenilor. O abordare preventivă, bazată pe informare, prin identificarea din timp a potenţialelor cauze de producere a unor tragedii şi eliminarea acestora ne poate feri de pericole. Specialiştii Delgaz vă recomandă respectarea unui set minimal de zece reguli pentru evitarea unor incidente cu consecinţe dramatice: nu folosiţi instalaţii electrice improvizate; nu alimentaţi mai multe receptoare de putere mare din aceeaşi priză (circuit); utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă; orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi numai de personal autorizat; efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei de utilizare, cu personal autorizat; verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă, prin personal autorizat, că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional; amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile umede; majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa; instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; nu utilizaţi receptoare electrice neomologate.

”Alimentarea aparatelor de încălzit prin instalaţii subdimensionate sau improvizate implică riscuri majore de producere a unor incendii”

Este important de ştiut că dimensionarea instalaţiilor pentru majoritatea locuinţelor nu a avut în vedere utilizarea mijloacelor electrice de încălzire/producere apă caldă sau de preparare a hranei (plite, centrale termice electrice, boilere, reşouri, radiatoare, calorifere etc.). La achiziţionarea unor receptoare electrice în plus faţă de dotarea iniţială este obligatorie verificarea instalaţiilor pentru a determina dacă acestea pot prelua în siguranţă consumul suplimentar. Folosirea aparaturii electrocasnice poată fi făcută în condiţii de siguranţă dacă sunt respectate normele tehnice din domeniu, iar conductoarele, siguranţele, prizele etc. sunt corect dimensionate şi instalate. Reprezentanții Delgaz avertizează că alimentarea aparatelor de încălzit prin instalaţii subdimensionate sau improvizate implică riscuri majore de producere a unor incendii, cu urmări extrem de grave asupra vieţii sau bunurilor oamenilor. Aceleaşi urmări le poate avea şi utilizarea unor receptoare electrice neomologate/artizanale sau care prezintă deficienţe funcţionale. Instalaţiile interioare de energie electrică se află în proprietatea consumatorilor, fiind în responsabilitatea acestora să le utilizeze corect şi să dispună măsurile de verificare şi remediere a unor eventuale defecţiuni. O deficienţă aparent minoră (contactele slăbite, comutatoare, prize sau tablouri electrice uzate) poate duce la incidente cu urmări dintre cele mai grave. „Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice trebuie realizată doar de către specialişti autorizaţi, care oferă garanţia respectării normelor tehnice şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor <meşteri de ocazie>, chiar dacă aparent presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugerea de bunuri materiale, rănirea sau decesul unor persoane”, au completat specialiștii Delgaz.