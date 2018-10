Eveniment

Ziua Mondială a Vederii este consacrată pentru a pleda dreptul fundamental al fiecărei persoane la o vedere sănătoasă. Organizat anual în a doua săptămână din octombrie, evenimentul atrage atenția asupra problemelor de vedere și impactului major al acestora asupra sănătății și calității vieții. Parlamentul României a promulgat legea nr. 48/2016 care instituie în țara noastră „Ziua Mondială a Vederii”. În acest an, Ziua Mondială a Vederii are loc pe 11 octombrie.

Ce își propune Ziua Mondială a Vederii?

Demarată inițial de Lions Club International Foundation ca parte a campaniei Sight First în anul 2000, Ziua Mondială a Vederii este acum coordonată de către Agenția Internațională de Prevenire a Orbirii (IAPB), sub egida inițiativei globale VISION 2020, al cărei scop este „o lume în care să prevenim orbirea de cauze tratabile”. Ziua Mondială a Vederii își propune să ridice gradul de conștientizare asupra riscului orbirii, să influențeze guvernele și, în mod special, Ministerul Sănătății, să participe și să aloce bugete pentru prevenirea orbirii, să efectueze educație în prevenirea orbirii, să ofere suport pentru programul VISION 2020. Ziua Mondială a Vederii cuprinde evenimente care s-au extins în toată lumea, sub formă de seminarii și screening-uri. Astfel, această inițiativă de protejare a sănătății vederii este intens promovată și sprijinită financiar prin strângere de fonduri, donații etc.

Screening pentru retinopatia diabetică la sediul Novaoptic din Botoșani

Înscriindu-se în programele Zilei Mondiale a Vederii, Clinica Novaoptic a organizat în zilele de 10 și 11 octombrie 2018 un screening pentru retinopatia diabetică la sediul Novaoptic din Botoșani. Pacienții cu diabet au fost informați prin intermediul medicilor de familie, medicilor diabetologi, prin presa locală şi mediul online. Dr. Cristina David, medic primar oftalmolog la Clinica Oftalmologică Novaoptic, a explicat că „această acțiune de screening este prima din țară, cu siguranță noi o vom continua atât la cabinetul nostru din Suceava, cât și la Botoșani. Și credem că îi vom inspira și pe alți colegi oftalmologi. De Ziua Mondială a Vederii, organizăm screening pentru retinopatia diabetică la cabinetul nostru din Botoșani, în timp ce la Suceava vom lucra pentru a reda vederea pacienților pe care i-am programat pentru operația de cataractă”. Folosind aparatul Easy Scan (Tehnica Scanning Laser Ophtalmoscope SLO) pentru captarea imaginilor de fund de ochi, specialiștii vederii (optometriști, asistent medical) vor efectua screening-ul, iar imaginile vor fi analizate de doi medici oftalmologi. Pacienții la care se observă modificări retiniene patologice vor fi anunțați telefonic și programați pentru consultație în cabinetele Novaoptic. Protocolul de examinare în cabinet include anamneza, cu depistarea factorilor de risc, determinarea acuităţii vizuale, presiunea intraoculară şi examinarea fundului de ochi pe pupila dilatată, cu ajutorul lentilelor non-contact Volk şi fotografia digitală a retinei. Această examinare este obligatorie pentru orice pacient în momentul diagnosticării diabetului şi trebuie repetată anual.

Departamentul „Ochiul Diabetic”, la Suceava

Am aflat de la dr. Cristina David că factorii de risc pentru progresia retinopatiei diabetice sunt reprezentaţi de tipul diabetului zaharat, durata diabetului şi controlul metabolic de-a lungul anilor. Hipertensiunea arterială, dislipidemia, afectarea renală, anemia, fumatul, consumul exagerat de alcool constituie factori de risc suplimentari pentru agravarea retinopatiei diabetice. Cea mai bună metodă pentru prevenirea orbirii este diagnosticul retinopatiei diabetice şi tratamentul leziunilor care pun în pericol vederea, înainte ca acuitatea vizuală să fie afectată. Acest obiectiv poate fi atins doar prin screening corect şi eficient. În cadrul Clinicii Oftalmologice Novaoptic Suceava funcționează Departamentul “Ochiul Diabetic” în care se efectuează investigații complexe de diagnostic, tratament Laser și injecții intravitreene pentru retinopatia diabetică. Echipa medicală formată din dr. Ioana Poiată, dr. Corina Lupașcu, dr. Angela Buznean, dr. Cristina David – diagnostichează și tratează anual noi cazuri de retinopatie.

Investigații de înaltă performanță la Novaoptic

Angiografia OCT este noua abordare non-invazivă pentru vizualizarea vascularizaţiei retinei fără injectarea unei substanțe de contrast. „Vascularizaţia retiniană este segmentată cu ajutorul angiografiei OCT, medicul putând vizualiza astfel capilarele din straturile superficiale, dar şi din straturile profunde ale retinei. Tehnica angiografiei OCT permite detectarea modificărilor circulaţiei precoce în retinopatia diabetică”, a spus dr. Cristina David. Primii din țară, medicii clinicii Novaoptic folosesc sistemul complex AngioVue cu programul AngioAnalitics (Avanti™ RTVue SUA) ce include atât Angio OCT, cât şi tomografia în coerență optică (OCT) pentru retină și nervul optic. Am aflat de la specialiști că în retinopatia diabetică, Angio OCT evidențiază zonele de nonperfuzie capilară în aria maculară, dezorganizarea rețelei capilare perimaculare. În maculopatia diabetică ischemică, Angio OCT evidențiază rarefierea plexului capilar superficial și profund. În forma proliferativă a retinopatiei diabetice se evidențiază precoce vase anormale care se dezvoltă la suprafața retinei și se extind și în fața retinei, spre cavitatea vitreană. În scanarea angio-disc, se pun în evidență neovasele de la suprafața discului, extinse spre vitros, în stadiile incipiente, când examenul oftalmoscopic încă nu le decelează.

”Pacienții cu diabet nu prezintă simptome decât atunci când macula este afectată”

Unul dintre principalii factori care motivează dezvoltarea unui program de screening pentru retinopatia diabetică este eficacitatea tratamentului de fotocoagulare cu Laser în prevenirea pierderii vederii. Efectul benefic al tratamentului cu Laser a fost stabilit prin studii clinice mari. Constatările esențiale ale acestor studii, după cum ne-au spus specialiștii de la Novaoptic, au fost că, în comparație cu lipsa tratamentului, fotocoagularea cu Laser a prevenit pierderea vederii cu aproximativ 50% la pacienții cu retinopatie diabetică proliferativă și edem macular. „Pacienții cu diabet nu prezintă simptome decât atunci când macula este afectată: retinopatia poate fi la un nivel foarte avansat înainte ca pierderea vederii să fie observată. Acest argument în sine este un motiv foarte serios pentru care un program de screening este imperios necesar. Tendința actuală în tratamentul retinopatiei diabetice este să combine fotocoagularea Laser cu injecțiile intravitreene de corticosteroizi sau inhibitori VEGF (Avastin sau Eylea)”, a explicat dr. Cristina David. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că diabetul zaharat afectează mai mult de 170 de milioane de oameni din întreaga lume și că, până în 2030, aproximativ 366 de milioane de oameni vor avea boala. În plus, mai mult de 75% dintre pacienții care suferă de diabet de peste 20 de ani îşi vor pierde vederea din cauza retinopatiei diabetice. La Novaoptic, a concluzionat echipa de specialiști, prin promovarea educației pentru diabet și screening-ul pentru boală și complicațiile oculare ale diabetului, vederea oamenilor va putea fi salvată.