Datorie

Banii alocaţi de Consiliul Local și Primăria Suceava, de la bugetul local, pentru majorarea salariilor personalului medical din cabinetele școlare din municipiul Suceava nu au fost restituiţi nici până acum de Ministerul Sănătăţii, care ar fi trebuit să acopere diferenţa de bani, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu. Acesta a afirmat, în conferinţă de presă, că medicii școlari solicită acum acordarea unor sporuri prevăzute de lege, însă cererea nu poate fi luată în discuţie pentru că nici cealaltă sumă, de 1,2 milioane de lei, nu a fost încă acoperită de Guvern, conform angajamentelor luate.

Medicii și asistenţii medicali din cabinetele școlare beneficiază de majorările prevăzute de legislaţie, de la 1 martie a.c., ceea ce a însemnat încă 1,2 milioane de lei peste bugetul alocat de Ministerul Sănătăţii pentru plata salariilor personalului medical din cabinetele care funcţionează în școli. Suma a fost asigurată din fondul de rezervă al municipalităţii, pe baza promisiunii Guvernului că banii vor veni până la sfârșitul anului.

Salariile nete cu care pleacă acasă medicii din școli: între 4.529 lei și 8.847 lei

Asistenţa medicală în cabinetele școlare din municipiul Suceava este asigurată de 10 medici generaliști, 9 medici stomatologi și 29 de asistenţi medicali. Un medic primar are salariul net de 8.847 lei, un medic specialist are salariul net de 7.007 lei, un medic simplu are salariul net de 4.529 lei. Un asistent medical principal are salariul net de 2.818 lei, un asistent medical are salariul net de 2.782 lei, iar un asistent medical debutant are salariul net de 2.710 lei.

Valoarea contractului pentru finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de personal, medicamente şi materiale sanitare necesare desfăşurării activităţii din cabinetele medicale din școlile gimnaziale și liceele de stat și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava a fost aprobată de Consiliul Local Suceava la valoarea de 3,256 milioane lei, pentru perioada ianuarie-decembrie 2018. Pentru acoperirea cheltuielilor de personal suma necesară este însă de 4,475 milioane de lei. În această situaţie s-a ajuns deoarece Legea nr. 153/2017 privind salarizarea nu a fost suficient de clară referitor la personalul medical din unităţile de învăţământ și precizările au venit printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, adoptată în data de 30 martie a.c.. Actul normativ a stabilit că medicii și asistenţii din cabinetele școlare beneficiază de aceeași salarizare cu a colegilor lor din spitale.