Pus sub acuzare

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Suceava, a fost reţinut pentru 24 de ore şi apoi plasat sub control judiciar pentru infracţiunile de ameninţare, hărţuire şi şantaj, în cazul unei tinere din Bistriţa, care a cerut ajutor poliţiei, sesizând că respectivul o şantajează cu fotografii în care ea apare în ipostaze intime.

Victima, o tânără din comuna Chiochiş, a depus la poliţie, în luna ianuarie, o plângere în care arăta că, prin intermediul unor mesaje, era ameninţată şi şantajată de un tânăr din judeţul Suceava. Victima a relatat că i-a împrumutat laptopul personal tânărului din Suceava, pe când acesta se afla la Bistriţa şi erau amici. Atunci, tânărul a găsit în laptop fotografiile compromiţătoare şi apoi a început să-i trimită fetei mesaje în care o ameninţa că le va face publice. Tânărul încerca să obţină favoruri sexuale de la fată, şantajând-o cu respectivele fotografii.

După aproape zece luni, zilele trecute, poliţiştii bistriţeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, l-au ridicat pe sucevean, l-au audiat, l-au pus sub acuzare şi l-au reţinut pentru 24 de ore pentru cele trei infracţiuni amintite mai sus.

Procurorul de caz a decis după 24 de ore că suceveanul poate fi cercetat în continuare în libertate, sub măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Acesta are impuse mai multe obligaţii şi restricţii de la care nu are voie să se abată.