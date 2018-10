Halucinant

Ţara nimănui. Aşa se poate descrie în doar două cuvinte ceea ce s-a petrecut la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Lăsat nefinalizat, dar cu multe promisiuni, stadionul LPS a devenit ţinta hoţilor. Da, aţi citit bine. Hoţii au acţionat chiar dacă nu aveau prea multe de furat.

„Victime” ale hoţilor au fost tomberoanele de gunoi amplasate în partea de sus a ceea ce ar fi trebui să fie o tribună. Tomberoane care, nota bene, au fost achiziţionate din banii părinţilor care au elevi ce practică diferite sporturi în cadrul Liceului cu Program Sportiv Suceava.

„Am înaintat o solicitare către Primăria Suceava pentru amplasarea unor pubele de gunoi în incinta stadionului, mai ales că sunt zile în care se derulează competiţii de dimineaţă până seară şi există un flux important de persoane. Nu am primit nici un răspuns, aşa că am fost nevoiţi să ne descurcăm cum am putut. Mai exact, cu sprijinul părinţilor am reuşit să achiziţionăm opt pubele de gunoi de dimensiuni mai mari, pe roţi, pe care le-am amplasat în interiorul stadionului şi le-am asigurat cu lanţuri”, a arătat Ioan Radu, directorul LPS Suceava.

Numai că pubelele au dispărut la scurt timp de la instalare, când erau aproape noi. Potrivit conducerii LPS Suceava, pubelele au dispărut în două etape, în iunie, când încă erau cursuri şcolare, şi în vacanţa de vară. Costul unui astfel de tomberon se ridică la circa 120 de lei, bani care au fost adunaţi de la părinţi.

În timp ce pubelele din incinta stadionului au fost „valorificate” de hoţi, o altă pubelă stradală, de mici dimensiuni, dă pe dinafară de dimineaţă până seară.

Şi băncile metalice sunt cumpărate tot din banii părinţilor

Tot de la părinţi au venit şi banii pentru cele cinci bănci metalice care sunt amplasate pe aceeaşi laterală unde se găseau şi pubelele. Din fericire, băncile sunt încă pe poziţie şi asta pentru că hoţii nu au reuşit încă să le scoată din pământ.

Ioan Radu crede că amplasarea unor camere de filmat s-ar justifica, dar e procedură dificilă şi asta în primul rând pentru că nu există alimentare cu energie electrică pentru ca aparatura să fie funcţională.

„Sincer să fiu, mi-e teamă să nu dispară şi porţile care sunt folosite atât la antrenamente cât şi în meciurile din campionate. E o situaţie neplăcută, dar aceasta este realitatea”, a menţionat directorul LPS Suceava.

Iar hoţii pot acţiona în orice clipă, în ciuda faptului că stadionul este încuiat peste noapte, iar liceul are şi un paznic, care are de acoperit însă o suprafaţă destul de mare.

Banii pentru tribună, vestiare şi toalete au plecat către nocturna de pe Areni. Care nocturnă?

O altă mare problemă cu care se confruntă acest stadion aparţinând Liceului cu Program Sportiv este lipsa unei tribune, a unor vestiare şi grupuri sociale.

În teorie, lucrările pentru acest obiectiv ar fi trebuit să înceapă anul trecut, dar până acum nu s-a mişcat nici un fir de iarbă. Mă rog, cu excepţia tomberoanelor furate de hoţi.

„Pentru anul trecut au fost bani alocaţi pentru tribună şi ceea ce trebuia amenajat sub aceasta, dar ni s-a spus de la Primărie că sumele respective vor merge pentru nocturna stadionului Areni. Nu ne rămâne decât să sperăm că banii vor fi alocaţi în cursul anului 2019”, a spus Ioan Radu.

Tribuna care ar trebui construită pe lungimea terenului de la LPS ar urma să aibă circa 2.000 de locuri, iar sub tribună se preconizează că se vor amenaja vestiare, toalete şi un cabinet medical. Proiectul este deja finalizat, lucrările sunt estimate la 1,7 milioane de lei, numai că se mai aşteaptă doar finanţare din partea Primăriei Suceava. O finanţare care se lasă aşteptată.