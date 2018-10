Ediția a XXXVIII-a

Festivalul internațional de film, diaporamă și fotografie „Toamnă la Voroneț”, ce s-a desfășurat, în perioada 4 - 7 octombrie, la Gura Humorului, și-a desemnat câștigătorii. Juriul, alcătuit din Stere Gulea, regizor - președinte; membri: Manuela Cernat – critic de film, Laurențiu Damian – prof. univ dr. și președintele UCIN, Mihai Fulger - critic de film, Ovidiu Lazăr – regizor, a deliberat: la secțiunea Film Documentar: Premiul pentru cel mai bun film documentar - „The European Dream”: Serbia, Spania, regia și imaginea Jaime Alekos; Premiul pentru cea mai bună regie - „Primer Estrat”, regia Ventura Durall, Spania; Premiul pentru cea mai bună imagine - „Terraform”, imaginea Nicolas Chin, Indonezia; la secțiunea Film Studențesc: Premiul pentru cel mai bun film - „Nothing New Under The Sun”, regia Damian Kocur; Polonia; Premiul pentru cea mai bună regie - „Itˈs Really Awesome”, regia, Katarzyba Warzecha, Polonia; Premiul pentru cea mai bună imagine - „The Frog King”, imaginea Natalia Pietsch, Polonia; la secțiunea Film Turistic: Premiul pentru cel mai bun film turistic -„Biserici de lemn” Vol. II, regia Hadrian Gavriluțiu, România; Premiul Special Dacin Sara: „Dimitrie, Monahul Călător”, regia Paul Palencsar, România; Premiul Special Cinelab Kodak: „Cuerdas”, regia Marga Gutierrez, Spania; Premiul Special Societatea Științifică ICPE: „En Que Piensan Los Cubanos”, regia Gabriel Gonzalez-Andrio, Cuba. Organizatorul festivalului: Primăria Gura Humorului; coorganizatori: Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina; Partener oficial: Uniunea Cineaștilor din România, cu sprijinul: Dacin Sara, Institutul Cultural Român, Societatea Științifică ICPE București, Arhiva Națională de Filme, Centrul Național al Cinematografiei, Editura Noi Media Print, Castel Film, Transilvania Film, Carmen Silvae și Editura Rao. Sponsori: BCR România, Kodak Cinelabs România.