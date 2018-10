Peștii mici

Magistrații de la Tribunalul Suceava au dat o primă soluție în marele dosar de trafic de droguri cu inculpați din zona Rădăuți, în cazul grupării coordonate de Răzvan Percec și Alexandru Huțuleac, ultimul fiind cel care l-a lovit cu o sabie în cap pe polițistul Dan Ciprian Sfichi, în timpul unei percheziții de la începutul lunii decembrie a anului trecut.

Prin sentința dată vinerea trecută au fost condamnați „peștii mici” din dosar, doi frați care aveau rolul de a comercializa substanțe psihoactive și care au mers pe acord de recunoaștere a vinovăției. Conform deciziei Tribunalului Suceava, Andrei Toader Jurovschi a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, pentru „constituirea unui grup infracţional organizat” și „efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani. Printre altele, inculpatul are de prestat 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Leonard Dragoș Jurovschi a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 4 luni, pentru aceleași infracțiuni.

Față de ceilalți inculpați, Alexandru Huțuleac, Răzvan Percec, Andrei Iulian Lungoci, Cătălin Valerian Bălici și Valentin Beniamin Beghean, conform deciziei Tribunalului Suceava, se va forma un dosar nou.

Cum acționa gruparea

Procurorii DIICOT Suceava au conexat mai multe dosare, inclusiv cel de tentativă de omor asupra polițistului Sfichi, și au dispus, în luna martie a acestui an, trimiterea în judecată a șapte inculpați.

Procurorii au stabilit că după data de 13 august 2016, imediat ce au fost puşi în libertate într-un alt dosar privind traficul de droguri, inculpaţii Alexandru Huţuleac, zis „Duţu”, şi Răzvan Percec, ambii din Rădăuţi, deşi aflaţi sub control judiciar, au iniţiat un nou grup infracţional organizat, specializat în comerţul cu substanţe cu efect psihoactiv. Este vorba de drogurile denumite generic etnobotanice, care au cea mai mare căutare printre consumatori, pentru că sunt ieftine şi uşor de procurat.

Din datele adunate de anchetatori rezultă că grupul a fost constituit iniţial din cei doi capi împreună cu Andrei Iulian Lungoci, iar din februarie 2017 aceştia l-au cooptat şi pe inculpatul Valerian Cătălin Bălici, zis „Ralph”, care se afla şi el sub control judiciar.

Anchetatorii au mai stabilit că începând cu luna octombrie 2016 la grupare au aderat şi Leonard Dragoş Jurovschi şi fratele său, Andrei Toader Jurovschi, având rolul de a comercializa către diverşi clienţi, în beneficiul grupării, importante cantităţi cu substanţe psihoactive, puse la dispoziţie, susţin procurorii DIICOT, de Alexandru Huţuleac.

În fine, în august 2017, la grupare ar fi aderat şi inculpatul Valentin Beniamin Beghean, tot cu rolul de vânzător de etnobotanice, sumele ajungând tot la Huţuleac, care vira la rândul lui o cotă parte către Beghean.

De la dealer de droguri la inculpat pentru tentativă de omor asupra unui polițist

Procurorii DIICOT au arătat că membrii grupării şi-au intensificat de la lună la lună comerţul cu etnobotanice, context în care, la începutul lunii decembrie a anului trecut, s-au obţinut mai multe mandate în baza cărora, în dimineaţa zilei de 5 decembrie 2017, poliţiştii au descins la domiciliile mai multor suspecţi.

La ora 6.00, poliţiştii de la Serviciul de Acţiuni Speciale, „mascaţii” poliţiei, au descins şi la locuinţa lui Alexandru Huţuleac, zis „Duţu”.

Aici avea să se petreacă episodul deosebit de violent căruia i-a căzut victimă Dan Ciprian Sfichi. Acesta a primit o lovitură extrem de violentă cu sabia în cap, deşi s-a apărat cu braţul. Poliţistul a ajuns în stare foarte gravă la spital, iniţial medicii fiind rezervaţi în privinţa evoluţiei sale. Polițistul a trecut de perioada critică, însă mai are de făcut încă multă recuperare. Revenirea sa în poliție depinde de modul în care se va recupera, deocamdată acesta fiind declarat inapt.

Alexandru Huțuleac, cel care l-a lovit cu sabia în cap pe polițistul Dan Ciprian Sfichi, are de răspuns pentru cele mai multe infracțiuni în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Suceava: ultraj sub forma tentativei de omor, constituire de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic de persoane şi loviri sau alte violenţe.

Ultima infracțiune este legată de un alt act de violență, asupra unui membru al grupării, pentru care sunt trimiși în judecată Huțuleac șI Percec.