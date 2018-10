Oportunitate

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava este beneficiarul unui proiect Erasmus+ intitulat “Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE), ce se derulează în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020. Proiectul reprezintă un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul educațional, un parteneriat de schimb interşcolar, folosind oportunităţile de mobilitate pentru elevi şi cadre didactice. Scopul proiectului, după cum ne-au spus organizatorii, este de a permite instituţiei școlare să dezvolte şi să consolideze reţele educaționale, să-şi dezvolte capacitatea de a funcţiona la nivel transnațional, să împărtăşească şi să facă schimb de idei, strategii şi metode. Coordonatorul proiectului este o școală din Polonia, iar partenerii sunt școli din Italia, Grecia, Lituania, Turcia și România - CSEI Suceava.

Îmbunătățirea abilităților sociale, de comunicare, de muncă în echipă

Prof.asistent - proiect Mirela Farcane (CSEI Suceava) ne-a spus că prin activitățile propuse în proiect se urmărește motivarea profesorilor de a căuta idei noi de predare pentru elevii cu cerințe educative speciale, învățarea de noi strategii terapeutice axate pe soluționarea problemelor emoţionale şi comportamentale ale acestora, îmbunătățirea și stimularea tuturor abilităţilor deţinute de elevii cu CerințeEducative Speciale (CES) în vederea integrării optime în societate, creșterea gradului de conștientizare asupra importanţei moştenirii culturale europene în comunităţile educaţionale. În mobilitățile proiectului vor fi implicați profesori, dar și elevi de la toate școlile participante. Participarea la un astfel de proiect, prin toate activitățile desfășurate, fie că sunt formale, informale sau nonformale, după cum ne-a spus și prof. Florinela Cuconu de la CSEI Suceava, „contribuie la îmbunătățirea calității actului didactic, a comunicării eficiente și a colaborării. Totodată este o modalitate plăcută de a intra în legătură cu alte școli europene și de a motiva elevii, care pot să-și îmbunătățească abilitățile sociale, de comunicare, de muncă în echipă și să descopere viața cotidiană a partenerilor, tradițiile și obiceiurile acestora”.