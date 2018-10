Erasmus+

În ultima săptămână a lunii septembrie, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava a fost gazdă pentru patru delegații de elevi și profesori din Franța, Germania, Polonia și Olanda, în cadrul unui proiect ERASMUS+, ce vizează tipuri de energii, inovațiile din acest domeniu, energii regenerabile, avantajele și dezavantajele lor.

A fost o săptămână densă, în care elevii gazdă au lucrat și au studiat cot la cot cu colegii lor din Europa, și-au exersat abilitățile lingvistice și și-au îmbunătățit capacitatea de a lucra în echipă, într-un mediu multicultural, pe o temă de interes.

Totodată, elevii suceveni au fost foarte apreciaţi de către oaspeții din proiect, ca fiind buni vorbitori de limba engleză, buni organizatori, implicați și primitori.

„Țările europene trebuie să coopereze în această direcție, să lucreze împreună”

Proiectul „A new energy for new European citizens” se înscrie în lunga serie a proiectelor Erasmus în care este implicat colegiul sucevean, desfășurându-se în perioada 2016 – 2019.

Pe parcursul săptămânii trecute, delegațiile au desfășurat mai multe activități pe această temă, au vizitat centrala electrică pe biomasă de la Moara (cea mai mare din țară), compania Egger (underesursele sunt valorificate în mod optim, inclusiv pentru producerea energiei regenerabile), au mers la Universitatea ”Ștefan fel Mare”, unde au discutat despre fisiunea și fuziunea nucleară, despre alternativele viabile din domeniul energiei etc.

„Proiectul are o perioadă de implementare de trei ani, iar în al treilea an de derulare de activități avem bucuria de a fi vizitați de partenerii noștri din Franța, Olanda, Polonia și Germania. Cinci parteneri au pornit la un drum foarte frumos și entuziast în domeniul energiilor regenerabile. Consider că aceste proiecte sunt foarte interesante pentru că le permit elevilor să învețe lucruri deosebite față de ceea ce învață la școală, le permit să ia contact direct cu alte sisteme de învățământ, să vadă cum sunt concepute acestea, cum își proiectează ceilalți colegi viitorul, să interacționeze în mod direct cu aceștia, să vadă cum își petrec timpul liber, să experimenteze cum e să locuiești la o familie dintr-o altă țară. Toate experiențele acestea le aduc un serios plus”, a arătat Anca Greculeac, director adjunct al Colegiului „Petru Rareș”, coordonatoarea proiectului.

Deplasările în teren, discuțiile și dezbaterile în legătură cu tema proiectului au fost îmbogățite de activități de socializare, plimbări în județ, drumeții la munte, activități pentru cunoașterea municipiului. Pentru cei mai mulți dintre elevii și profesorii din proiect, experiența din România a fost surprinzătoare, bucurându-se din plin de timpul petrecut aici.

”Săptămâna aceasta am lucrat la noi provocări din cadrul proiectului. Nu știam România, nu cunoșteam foarte multe despre această țară, însă am descoperit multe lucruri care mi-au plăcut, am vorbit și cu localnici, a fost o vizită reușită”, a povestit un elev al delegației franceze, completat de profesorul său: ”Vrem să le mulțumim colegilor din România pentru organizarea perfectă, a fost o vizită foarte bine pusă la punct, ne-am bucurat de timpul petrecut împreună alături de prietenii noștri polonezi, români, germani și olandezi. În plus, am avut ocazia să mergem pe Rarău, unde am avut parte de o drumeție foarte plăcută”.

Cuvinte de laudă a avut și echipajul olandez pentru care, înainte de a veni aici, România era ”o necunoscută”.

”E foarte plăcut să fim aici, atmosfera de lucru dintre studenți a fost grozavă, au avut ocazia să lucreze împreună, să învețe unii de la ceilalți. Chiar astăzi dimineață (n.r. vineri), când am realizat produsele finale, s-a creat o energie foarte bună, pozitivă”, a apreciat profesorul delegației.

La rândul său, un profesor al delegației germane a subliniat importanța acestor proiecte Erasmus, menționând că ”e foarte important ca tinerii să trăiască această idee europeană, să petreacă cât mai mult timp împreună, să facă schimburi de cunoștințe și impresii”.

Din delegația din Germania a făcut parte și un tânăr născut în România, a cărui familie s-a mutat în Germania în 2012. De această dată, a cunoscut Suceava din postura de oaspete, a vizitat Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Cetatea de Scaun, mănăstirile din județ etc.

Și echipajul Poloniei s-a simțit bine la Suceava, mobilitatea prilejuindu-le invitaților și o vizită în mijlocul uneia dintre comunitațile polone din județ.

”Suntem implicați în proiecte europene de foarte mulți ani, însă suntem pentru prima dată în România. A fost o aventură interesantă, ne-am bucurat de cele petrecute. Vă mulțumim pentru organizarea din această săptămână, am învățat lucruri despre tradițiile și cultura voastră și trebuie să spun public că aveți o bucătărie delicioasă și peisaje fantastice. Am descoperit că există la Suceava o minoritate poloneză și am avut ocazia de a vizita o școală primară și un liceu, unde limba poloneză se învață în clase bilingve”.

„E un enorm avantaj de a lucra într-un mediu multicultural, poți să iei ce e mai bun de la fiecare, să te dezvolți, să devii un om mai bun. Tema de proiect a fost foarte interesantă, iar țările europene trebuie să coopereze în această direcție, să lucreze împreună, să se gândească la cele mai bune idei pentru dezvoltarea continentului, pentru viitorul Europei. Asta e premisa creșterii”, a concluzionat unul dintre elevii polonezi.