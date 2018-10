Decizie

Contabila-şefă a Primăriei Şcheia, Raluca Elena Pîţu, şi-a dobândit legal averea. Aceasta este concluzia la care a ajuns Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curţii de Apel Suceava. Soluţia a fost adoptată ieri şi nu mai există nici o cale de atac împotriva acesteia.

Cazul a ajuns în atenţia Comisiei de Cercetare a Averilor ca urmare a unei sesizări înaintate de Agenţia Naţională de Integritate în cursul lunii mai a acestui an. La vremea respectivă, mai exact pe data de 8 mai, ANI anunţa printr-un comunicat de presă că Raluca Elena Pîţu nu poate justifica 207.364 de lei, adică 49.113 euro, sume care ar fi fost dobândite în perioada 1 octombrie 2000 – 31 decembrie 2013.

„Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, preciza ANI la vremea respectivă.

Conform sesizării inspectorilor ANI, Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curţii de Apel Suceava a demarat procedurile legale.

„La un calcul simplu şi fără a deţine multe cunoştinţe de contabilitate, am constatat că pentru perioada supusă evaluării apare un excedent în suma de 697.757 de lei între surse şi cheltuieli, contrar celor stabilite în raportul de evaluare al ANI. În aceste condiţii, am solicitat Comisiei de Cercetare a Averilor efectuarea unui raport de expertiză contabilă, care să determine existenţa sau inexistenţa unei situaţii de evidenţiere a unor diferenţe semnificative nejustificate”, a arătat Daniel Corduneanu, avocatul care a reprezentant-o pe Raluca Elena Pîţu.

Comisia a acceptat efectuarea acestui raport de expertiză, care a evidenţiat un excedent de 338.261 de lei între veniturile şi cheltuielilor soţilor Pîţu, bani care însemnau de fapt cheltuielile de întreţinere a familiei cu aşa-zisul coş zilnic.

Acest raport a fost însuşit de Comisia de Cercetare a Averilor, care în cursul zilei de ieri a dispus clasarea sesizării formulate de Agenţia Naţională de Integritate.

„Au fost cinci ani în care am trecut prin stări extrem de neplăcute atât eu, cât şi familia mea. Nu doresc nimănui să aibă parte de o astfel de experienţă. Mă bucur că adevărul a ieşit la lumină, pentru că am ştiut mereu că nu am comis nimic ilegal”, a spus contabila-şefă a Primăriei Şcheia.