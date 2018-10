The Motans au deschis noul an universitar cu un concert de zile mari

Trupa The Motans a deschis noul an universitar cu un concert de zile mari. Foto: Artistul

USV

Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au sărbătorit debutului noului an universitar alături de una dintre cele mai îndrăgite trupe ale prezentului, The Motans.

Pentru cea mai tânără generație de studenți a fost primul eveniment al vieții de facultate, menit să îşi lase amprenta în sufletul fiecăruia, un prilej perfect de a lega noi prietenii și de a se distra.

Concertul programat în prima zi a anului academic s-a desfășurat pe esplanada din fața Corpului A din campus.

Andrei Cicioc și Mihai Boicu, adică Trupa Mici, doi absolvenți ai universității sucevene,care împărtășesc pasiunea pentru muzică, au performat în deschiderea evenimentului.

Cunoscuți printre studenţii suceveni, Andrei și Mihai au fost primiți cu prietenie de către colegii, care le-au fredonat versurile pline de haz.

Mihai Dimian: ”Peste ani vă veți uita la această perioadă ca la cea mai frumoasă etapă a vieții voastre”

Până ca cei de la The Motans să intre în scenă, rectorul interimar al instituției, prof. univ. ing. dr. Mihai Dimian, a transmis salutul său tuturor celor aproximativ 9.000 de studenți ai USV, iar bobocilor le-a mulțumit pentru alegerea făcută.

”Știu că nu e ușor, e o tranziție de la confortul familiei la teama de necunoscut, de la a învăța la a studia, de la constrângeri la libertăți, însă de multe ori trebuie să știi să controlezi aceste libertăți. Vă propun pentru moment să uităm de aceste temeri și să ne gândim la viitor, pentru că peste ani vă veți uita la această perioadă ca la cea mai frumoasă etapă a vieții voastre, iar eu vă mulțumesc că ați ales să o petreceți alături de Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava. Vă urez un an nou frumos, plin de împliniri personale și profesionale și nu uitați ca, din când în când, să priviți către stele.. ”, a declarat Mihai Dimian.

Au urmat The Motans, cu „August”, „Weekend”, „Jackpot”, „Friend Zone” etc.

Recitalul formaţiei care a fost cap de afiș a vibrat de energie de la început până la sfârşit, iar studenții au cântat alături de soliști aproape toate versurile.

The Motans este o trupă provenită din Republica Moldova care și-a făcut debutul și pe piața din România și care a înregistrat un succes amețitor. Trupa The Motans a dovedit creativitate, originalitate printr-un mesaj puternic și direct, având un succes imens mai ales în rândul publicului tânăr. Band-ul este format din solistul Denis Roabes, Damian Rusu - Chitara, Ali Said - Tobe, Matei Capitanu - Bass.

Evenimentul de luni a fost organizat cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților.