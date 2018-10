Rădăuți

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2018 a fost marcată de internii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Gerald Schweighofer” din municipiul Rădăuți printr-un minispectacol organizat de administrația locală. Mai precis, un grup de elevi de la Clubul Copiilor din municipiu au pregătit un moment artistic de muzică populară și de folk, iar copiii de la Casa de tip familial Universul Copiilor din localitate au oferit o felicitare ,,cu suflet". Prezent la manifestare, primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a oferit flori vârstnicilor și a declarat: „Le datorăm recunoștință pentru că datorită lor existăm. E dificil să stai într-un cămin, chiar dacă noi, administrația rădăuțeană, le asigurăm toate condițiile. Am venit să felicităm vârstnicii de aici și am încercat să îi facem să se simtă speciali în această zi”. Căminul are o capacitate de 40 de locuri și asigură asistență medicală, psihologică și socială, dispune de personal de îngrijire și bucătărie. Clădirea este structurată pe trei pavilioane pentru femei, bărbați și dependenți, există bucătărie, o sală de mese încăpătoare, spălătorie și cabinete pentru serviciile oferite. Directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Rădăuți, Marinela Marinescu, a declarat: „La un an de la inaugurare, s-a decis ca denumirea centrului să fie Gerald Schweighofer, după numele finanțatorului care a făcut posibilă această facilitate pentru comunitatea noastră. În această zi am oferit asistaților un meniu special. De regulă adaptăm meniul și în funcție de preferințele și necesitățile vârstnicilor, astfel încât să fie cât mai mulțumiți și să se simtă ca acasă”.

Imobilul de pe strada Frâncei din municipiul Rădăuți a fost inaugurat în luna octombrie a anului trecut în urma unei sponsorizări de 733.000 euro din partea companiei Holzindustrie Schweighofer, fiind un al doilea mare proiect finanțat integral de către agentul economic, alături de Centrul Social de Zi ,,Maria Ward’’. Reprezentantul Holzindustrie Schweighofer la acțiune, Mădălina Mărtinaș, a precizat: „Suntem bucuroși că astăzi suntem aici, alături de cei de la căminul pentru vârstnici din Rădăuți, și că firma noastră a reușit să sprijine realizarea acestui obiectiv important pentru comunitatea locală. Le dorim multă sănătate tuturor!”.