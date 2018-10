Incendiul de la depozitul de fier vechi a izbucnit din nou luni noapte

Greu de stins

Incendiul care a făcut, luni la prânz, pagube la depozitul de fier vechi din cartierul sucevean Burdujeni s-a extins rapid, fără ca angajaţii să-şi poată da seama. Flăcările provenite de la caroseria unei maşini aruncate după tăiere pe stiva înaltă de 6-7 metri s-au propagat în jos, spre baza stivei, cuprinzând apoi toate materialele combustibile din interior. În momentul în care angajaţii au văzut fumul, au încercat să acţioneze cu stingătoarele, însă nu au mai putut face faţă flăcărilor înteţite.

După ore întregi de muncă pentru lichidarea incendiului, în timpul serii care a urmat flăcările au pornit din nou, de la două caroserii încinse, aflate în interiorul stivei de deşeuri. Un echipaj de pompieri a acţionat din nou pentru stingere şi a rămas la faţa locului întreaga noapte.

Filmul unui incendiu extins în doar câteva minute

Filmul izbucnirii incendiului de proporţii, care risca să se dezvolte şi să afecteze întreaga zonă, unde există trei depozite de fier vechi, ne-a fost relatat de administratorul firmei Alin For You, Veronica Stan.Cei doi angajaţi ai firmei tăiau cu autogen caroseria unui autoturism, iar înainte de 11.30, după ce au terminat lucrarea, au ridicat autoturismul pe stiva de maşini. În scurt timp au observat flacără la autoturismul tăiat şi l-au coborât de pe stivă în jurul orei 11.30, pentru a fi stins. După ce au stins flăcările pornite la autoturism, s-au gândit că pericolul trecuse şi timp de circa 23 de minute, până la ora 11.53, cei din curte nu au observat nimic deosebit la stivă. O angajată a societăţii a trecut pe lângă stivă în jurul orei 11.42 şi nu a observat nici ea nimic suspect. Focul s-a extins mocnit însă pe dedesubt, pe sub stiva de fier şi apoi la baza stivei, fără să scoată vreun pic de fum. Când fumul a fost observat, angajaţii au încercat să stingă flăcările cu stingătoarele avute în dotare, însă incendiul s-a extins şi mai tare în momentul în care au ridicat maşinile din stivă, permiţând oxigenului să alimenteze focul. La 11.58 administratorul depozitului a sunat la 112, în câteva minute echipajele de pompieri fiind la faţa locului.

Intervenţia pompierilor a fost una dificilă

Vântul puternic a întreţinut arderea, favorizând extinderea rapidă a flăcărilor spre zonele din jurul stivei de fier vechi. Reprezentanţii ISU spun că incendiul a fost anunţat cu întârziere, la ceva timp după ce muncitorii au observat caroseria maşinii arzând pe stiva de deşeuri. La extinderea incendiului a concurat şi faptul că stiva formată din deşeuri metalice era destul de afânată, permiţând aerului să pătrundă în interior şi favorizând astfel arderea. A fost nevoie de o nouă intervenţie în timpul serii, când două caroserii s-au aprins din nou.

Incendiul a pornit din nou în timpul nopţii care a urmat

Luni seara, în jurul orei 22.30, administratorul depozitului a observat din nou că din stiva de maşini iese fum. La faţa locului a sosit o autospecială de pompieri, care a intervenit cu jeturi de apă. Un angajat al depozitului a intervenit cu un greifer şi a dat caroseriile deoparte, scoţând din stivă două caroserii încinse. Echipajul de pompieri a rămas întreaga noapte la faţa locului.

Pagubele produse în urma incendiului au fost însemnate, odată cu arderea fierului pierzându-se o cantitate importantă din greutatea acestuia. Depozitele de fier vechi adună astăzi deşeuri provenind cel mai mult din maşini dezmembrate, aşa că afectate au fost în primul rând caroseriile de maşini stivuite în interior. Cele mai importante pierderi provin de la arderea instalaţiilor electrice din cupru ale maşinilor şi a jantelor din aluminiu care au fost topite de flăcările puternice. În urma unor estimări efectuate de administratorul depozitului, pierderea se ridică undeva la 50.000 de lei. Depozitul şi deşeurile din interiorul acestuia nu erau asigurate împotriva calamităţilor, conducerea asigurând protejarea acestora cu ajutorul unor stingătoare de mare putere, care însă nu au făcut faţă în faţa flăcărilor dezlănţuite.