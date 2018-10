Umanitar

„Bunicii” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca au fost sărbătoriți luni, 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Nu este primul an în care directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev, împreună cu mai mulți voluntari (elevi, profesori) îi vizitează pe cei 60 de bătrâni de la Solca, le oferă daruri, dulciuri, flori, felicitări, iau masa împreună și se bucură unii de alții. Împart emoții unice, pentru care, cel puțin bătrânii, se pregătesc tot anul. Așteaptă această zi, pentru că știu că acum vin spre ei tineri plini de iubire, de recunoștință, că sunt întrebați dacă-i doare ceva, dacă se simt singuri. Campania umanitară „Alege să fii mângâiere!”, inițiată de Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa şi Asociaţia Proiect Pro Europa, s-a desfășurat în perioada 25 septembrie – 1 octombrie. Bătrânii au fost invitați să urmărească un program artistic și, anul acesta, ca un bonus, o parte dintre bătrâni, cei care au putut să se deplaseze, au vizitat, împreună cu prof. Daniela Ceredeev, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Secrieș-Moldovița, Mănăstirea Putna, Muzeul Ouălor „Lucian Condrea” din Moldovița.

Daruri din suflet

Elevii care i-au vizitat pe „bunicii” de la Solca nu au venit cu mâna goală. Le-au oferit cadouri pregătite cu drag, „bomboane de ciocolată, flori, cântece, zâmbete curate de copil, îmbrățișări calde, mângâieri pe obraz, strângere sfioasă de mână, grătar, minitorturi, cină între prieteni și promisiunea că ne vom întoarce în curând”, după cum a spus prof. Daniela Ceredeev. În curtea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca a fost luni „multă zarvă și cuminte veselie”. S-au făcut și donații în alimente pentru bătrâni, iar, la final, pe obrajii bătrânilor se prelingeau doar lacrimi de fericire, acea fericire care doare, dar și vindecă, care te scoate din uitare, dar care are și gustul amar al zilelor pline de singurătate care vor urma... până la o nouă sărbătoare.

Mesaje emoționante

La acțiunea „Alege să fii mângâiere!” s-au alăturat mulți voluntari, care, după eveniment, au postat pe o rețea de socializare mesaje emoționante: „Astăzi, într-o zi de mare sărbătoare, am avut parte de bucurie și împlinire sufletească! Cu mic, cu mare, cu reținere sau curiozitate, am pășit în <casa>bunicilor de la Solca. Camerele lor poate nu sunt foarte mari, dar au suflete imense și altare cu desene de la copii, fețele lor poate că au urme de trecere prin viață, însă privirile transmit atâta frumusețe...! Mulțumim din suflet doamnei Daniela Ceredeev, sufletul acestor acțiuni, cea care ne-a oferit șansa de a fi mai buni, de a învăța că bucuriile chiar vin din lucruri mărunte. Tuturor celor care au dat o mână de ajutor, doamnei primar, doamnei director, cadrelor didactice, elevilor, voluntarilor, vă mulțumim!” (Vasiloschi-Aanei Andreea Ramona); „Oameni minunați, de la mic la mare. Am avut parte de niște emoții, încercări care te lasă fără cuvinte. Ore în șir îți rămâne gândul, mintea blocate doar la ceea ce ai văzut, ce ai simțit, ce poți face mai departe. Cum se unesc oamenii pentru a dărui câteva clipe de fericire altor oameni! Mulțumim, doamnă director Daniela Ceredeev. Ne-ați adunat așa de frumos, cum știți dumneavoastră mai bine, să fim părtași la bucurie!” (Cristina Goriuc).