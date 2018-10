Foc și pară

Un incendiu puternic a cuprins luni la prânz un întreg depozit de fier vechi și materiale reciclabile din cartierul sucevean Burdujeni. Flăcările izbucnite în curtea societăţii s-au extins foarte rapid, cuprinzând stivele de fier vechi formate din autoturisme dezmembrate, în interiorul cărora existau elemente de combustie, tapiţerii, mase plastice sau rezervoare cu carburant. Focul și norul de fum dens puteau fi observate de la mare distanţă, afectând mare parte din cartierul de case din jur. A fost nevoie de peste 5 ore de intervenţie a pompierilor, care s-au luptat cu flăcările pentru lichidarea incendiului, care a făcut pagube de zeci de mii de lei.

Focul a izbucnit ca din senin și a cuprins rapid stivele depozitate în curte

Incendiul a fost anunţat la 112 la ora 11.58, iar în apelul telefonic era anunţat faptul că ard două caroserii auto. Flăcările s-au extins însă în mod foarte rapid și în momentul sosirii echipajelor de intervenţie și a unei ambulanţe SMURD, deja în curtea depozitului erau cuprinse de flăcări stivele formate din elemente de caroserii, pe o suprafaţă de circa 300 de metri pătraţi. Angajaţii depozitului cred că focul a fost pus intenţionat, pentru că altfel nu-și pot închipui cum s-a pornit din senin, dintr-o zonă a curţii neumblată. Dana Toma, unul dintre angajaţi, ne-a povestit: ”De la gard a pornit focul, s-a aruncat cred cu ceva din partea cealaltă, din partea dreaptă, pentru că deodată a ieșit fum și s-a extins rapid. (Credeţi că e o mână criminală?) Sigur da, sigur, pentru că băieţii lucrau cu autogenul în partea stângă, jos aici, deci nu avea nici o legătură să iasă focul din partea dreaptă, de la gard. Focul pleca de la autogen dacă era, dar a plecat din partea cealaltă, din partea dreaptă de după grămadă, pe unde nu se circula. Sunt mașini, caroserii, tapiţerii, scurgeri, tot ce poate fi într-o mașină care se aprinde imediat.”

O intervenţie grea a pompierilor, din cauza materialelor puternic combustibile

Flăcările mari degajau cantităţi însemnate de fum dens și negru, cuprinzând straturile succesive de materiale depozitate. Intervenţia celor 3 autospeciale de pompieri a trebuit suplimentată de alte 3 mașini cu apă și spumă, provenite de la două subunităţi din judeţ. Vântul, care a suflat destul de tare, a îngreunat intervenţia, favorizând deplasarea norului uriaș de fum spre casele amplasate în zona străzilor din jur. Ilie Ștefăroi, angajat ISU aflat în timpul liber și unul dintre primii ajunși la locul incendiului pentru a da o mână de ajutor colegilor săi, ne-a povestit: ”Am văzut incendiul de acasă și am venit și eu să-i ajut pe colegii mei. E foarte dificil, sunt foarte multe materiale combustibile, sunt materiale plastice care se aprind unul de la altul. Noi am încercat să facem protecţie deasupra, însă flacăra vine de jos în sus. Când am ajuns era mult fum și flacăra mare.” În timpul incendiului, mici explozii se auzeau din interiorul stivelor cuprinse de flăcări, cel mai probabil de la rezervoarele de benzină ale mașinilor sau de la alte elemente încinse de foc.

După câteva ore de luptă s-a reușit localizarea incendiului și stingerea acestuia. Ionuţ Cobziuc, sublocotenent în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” Suceava, ne-a declarat:

”ISU Suceava a fost solicitat pentru a interveni la un incendiu izbucnit la un depozit de fier vechi. Am intervenit cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, de la două subunităţi ale inspectoratului. La sosirea primelor echipaje și în urma primei recunoașteri s-a constatat că ardea violent cu flacără o stivă de aproximativ 7 metri înălţime, cu caroserii și resturi de caroserii ale unor mașini depozitate aici, pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi. În stivele depozitate în spate se aflau elemente de pretensionare ale unor caroserii, respectiv capse de iniţiere ale unor airbag-uri, care au explodat pe parcursul intervenţiei.”

Pompierii, sprijiniţi de poliţiști, au cercetat modul de izbucnire a incendiului

Odată cu lichidarea incendiului, pompierii și poliţiștii criminaliști au făcut cercetări la faţa locului, având în vedere și sesizările făcute de angajaţii firmei în privinţa provocării intenţionate a focului. Verificările făcute în teren și probele ridicate de la locul incendiului au arătat faptul că ”Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza scânteilor provenite în urma operaţiunilor de tăiere a caroseriilor auto, fără respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor”, se arată într-un comunicat al ISU ”Bucovina” Suceava.

Reprezentanţii ISU ”Bucovina” Suceava au precizat că acesta a fost cel mai mare incendiu înregistrat anul acesta în judeţ.