Noaptea curioşilor

Idei ingenioase, experimente pentru toate vârstele, provocări tehnice şi sute de tineri entuziaşti, cuceriţi de microbul cercetării, de inovaţie şi tehnologie, dar şi vizitatori curioşi, au conturat ediţia din acest an a evenimentului „Noaptea cercetătorilor”.

La Suceava, manifestarea s-a desfăşurat vineri, 28 septembrie, pe esplanada Universităţii ”Ștefan cel Mare” şi a atras public de toate vârstele.

Studenţi, elevi, profesori şi universitari preocupaţi de ştiinţă şi dezvoltare au prezentat vizitatorilor proiecte menite să ne facă viaţa mai uşoară, experimente distractive sau complexe, proiecte din varii domenii, de la robotică, la astronomie, chimie, sport, noi tehnologii etc.

Au fost vizitatori care s-au întrecut pe o imensă tablă de şah, alţii au jonglat literele pe un scarble uriaş, cei pasionaţi de dezbateri au fost spectatori la un proces simulat de studenţii de la „Drept”, iar cei atraşi de domeniul artelor au vizitat expoziţia de cromatograme a universitarului Radu Cenuşă.

Zeci de întrebări, ochi curioşi, explicaţii entuziaste, forfotă şi atmosferă prietenoasă, aşa s-ar putea concluziona, după o privire de ansamblu, ediţia din acest an a evenimentului.

Dispozitive şi roboţi din materiale reciclabile

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi a fost bine reprezentat în cadrul evenimentului de câţiva elevi pentru care nu trece nici măcar o zi fără să încerce ceva inovativ la proiectele la care lucrează, aşa cum ei înşişi ne-au declarat.

”De mic am desfăcut aparatele din casă să văd cum funcţionează, nu a scăpat nimic fără să fie desfăcut, apoi am încercat să le repar. Acum studiez cărţi, forumuri de specialitate, e o pasiune pentru care îmi fac timp în fiecare zi”, mărturiseşte George Ilisoi, elev în clasa a XII-a la colegiul menţionat. La evenimentul de vineri a prezentat mai multe dispozitive realizate de el, în mare parte din materiale reciclabile, printre care un pistol de lipit în comutaţie, un cub cu jocuri de lumini cu 64 de leduri, un aparat de radio şi un joc pentru calculator.

„Pistolul de lipit în comutaţie este o variantă îmbunătăţiţă faţă de original. Are 400 de grame în loc de 1,5 kilograme cât are originalul, puterea este 200 de W în comparaţie cu 100 de W, timpul de lucru este mult mai mare, am lucrat încontinuu cu el 10 ore. Aparatul de radio l-am făcut de la zero, din piese pe care le-am recuperat de la alte aparate, am şi câteva piese de la un radio sovietic, din anii '50 - '60, din televizoare, tot ce am găsit şi am considerat că se poate reutiliza”, ne-a explicat George.

Colegul său Ștefan Șindilar, din clasa a X-a, a venit la „Noaptea cercetătorilor” cu cinci dispozitive realizate integral de el, printre care un indicator de tensiune, un semnalizator optic în formă de brad de Crăciun, un robot care detectează obstacolele şi le ocoleşte, schimbându-şi sensul de mişcare.

„De mic am fost foarte curios de ce există în aparate, le-am studiat, am citit. Am început cu electronica, după care m-am axat şi pe robotică. Am făcut electronică timp de patru ani, la Clubul Copiilor din Rădăuţi, dar în prezent îmi dezvolt singur această pasiune. Pe viitor vreau să studiez electronică, robotică, fizică”, ne-a povestit Ștefan.

Elevii vor experimente şi prezentări interactive la clasă

Elevii Colegiului Naţional „Nicu Gane" Fălticeni, de la Cercul de Robotică şi Informatică, au atras atenţia vizitatorilor prin trei proiecte interesante: o imprimantă 3D, o imprimantă 2D realizată din piese reciclate (care permite desenarea şi gravarea pe diferite materiale - hârtie, carton, lemn, plută, plexiglas, materiale plastice, polistiren expandat/ extrudat) şi un braţ robotic amplasat pe o platformă, coordonat prin intermediul unei aplicaţii de pe telefonul mobil.

Despre cum încearcă să le transmită elevilor săi microbul cercetării, prof. Filip Dimitrie, coordonatorul Cercului de Robotică, povesteşte: ”Facem totul pas cu pas. Încercăm să găsim elevi cu aptitudini în informatică şi tehnică. Pornim de la proiecte mai mici, de bază, apoi încercăm să creştem nivelul, ne mai inspirăm şi din alte proiecte. Elevii sunt foarte atraşi de acest domeniu, este ceva nou şi pentru noi”.

De partea cealaltă, „Noaptea cercetătorilor” a reprezentat pentru elevii care au vizitat standurile o şansă de a descoperi universul ştiinţei într-un mod plăcut şi, nu în ultimul rând, o lecţie despre aplicabilităţile practice ale ştiinţei şi laturile amuzante ale acesteia.

I-au atras experimentele prezentate atractiv, mulţi dintre ei mărturisind că le-ar plăcea să aibă parte de astfel de prezentări şi la şcoală.

„Este foarte frumos şi chiar mi-aş dori să fie mai des. Măcar de două ori pe lună. Cel mai mult mi-a plăcut experimentul cu hidrogen lichid”, a povestit Cosmin, elev în clasa a VII-a la o şcoală din municipiu.

„Zăpada asta artificială e foarte interesantă. Încă nu am aflat cum a făcut. Am văzut şi steagul României din lichide colorate. Mi-ar plăcea şi la şcoală să facem lucruri din acestea”, a completat Jasmine, elevă în clasa a III-a, la şcoala din Ipoteşti.

„Inovarea şi curiozitatea sunt mecanismele care ne vor permite să trăim mai bine”

Reprezentanţii principalelor instituţii organizatoare - Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Societatea Știinţifică Cygnus, Inspectoratul Școlar Suceava şi Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava - au transmis scurte mesaje atât specialiştilor din spatele experimentelor, cât şi vizitatorilor.

„Prin astfel de evenimente, încercăm să suplinim o lipsă a evenimentelor practice din învăţământul românesc şi totodată să atragem tinerii către creativitate şi inovare”, a menţionat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rector interimar al USV, acesta menţionând că "ediţia din 2017 a atras participanţi de toate vârstele, de la copiii de câteva luni, la seniori trecuţi de 80 de ani".

De asemenea, universitarul Dan Milici a adăugat că, în acest an, „Noaptea cercetătorilor" a reunit 35 de standuri expoziţionale şi experimentale, iar pentru prima dată, evenimentul are o reprezentare din întregul judeţ - Rădăuţi, Fălticeni, Siret, Solca, Câmpulung Moldovenesc etc.

„Inovarea şi curiozitatea sunt mecanismele care ne vor permite să trăim mai bine, să aducem prosperitate zonei şi tinerei generaţii”, a precizat Milici.

Reprezentant al Inspectoratul Școlar Suceava, insp. Petru Crăciun, cel care a coordonat observaţiile astronomice organizate vineri seară, a precizat că, alături de universitatea suceveană, a propus Ministerului Educaţiei o nouă competiţie naţională - Olimpiada de Creativitate în ştiinţă.

”Sperăm să devină o certitudine, iar prima ediţie să fie la Suceava”, a completat Crăciun.

Despre cum a evoluat evenimentul de la an la an a vorbit prof. Victor Șutac, preşedintele Societăţii Știinţifice Cygnus, acesta menţionând că ”prima ediţie s-a desfăşurat în 2012, în faţa Prefecturii, fiind prezente doar zece standuri. Lumea abia afla despre un astfel de eveniment. De atunci, numărul de standuri şi de participanţi a crescut de la un al la altul”.

La organizarea evenimentului au mai contribuit Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor, Radioclubul USV, Observatorul Suceava, Radio USV, Club Speo Bucovina, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul Tehnic „Tomşa Vodă” Solca, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi.